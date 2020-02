Eesti sulgpallimeeskond kaotas EM-il napilt Rootsile

Sulgpalli meeskondlikel ja naiskondlikel Euroopa meistrivõistlustel Prantsusmaal mängitakse täna alagruppide teise vooru mängud. Eesti meeskonnal, kes eile kaotas oma alagrupi favoriidile ja teise asetusega Inglismaale, seisis ees otsustav vastasseis Rootsiga. Kuna kolmas alagrupi kaaslane on Gröönimaa, kellega mängitakse küll viimasena, kuid kellest eelnevate tulemuste põhjal peaks Eesti jõud üle käima, oli määrav just mäng Rootsiga.

Sarnaselt eilsega alustas Eesti hästi ja Eesti koondise liider Raul Must (BWF 9.0) suutis esinumbrite mängus Eesti juhtima viia võites Felix Burestedti (BWF 57.) 21:19, 21:18. Must, kes esimeses geimis lasi Burstedti ette ja suutis alles geimi lõpu enda kasuks kallutada, lausus peale mängu, et algus oli natuke aeglane ja vastane alustas hästi. "Seejärel sain aga oma mängu käima ja head tempot lõpuni hoida. Kokkuvõttes jään kindlasti tänase päevaga rahule."

Järgmises kohtumises, kus Mihkel Laanes mängis Jacob Nilssoniga, oli esimene geim Eesti poolt vaadates tasavägisem, kuid mida mäng edasi, seda kindlamalt tundis end platsin Nilsson ja viigistas tulemusega 21:18, 21:12 kohtumise seisu.

Kaalukeeleks sai paarismängu esipaaride vastasseis, kus Eesti meistrid Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner mängisid Joel Hanssoni ja Melker Z-Bexelliga. Mängu alustas paremini Rootsi paar, kuid esimese geimis lõpus tuli Kaljurand ja Käsner järele, kuid geimi kätte siiski ei saanud. Teine geim kuulus omakorda eestlastele. Otsustavas kolmandas geimis olid kogu aeg paari punktiga ees rootlased, kuid seisul 17:17 suutsid eestlased viigistada. Seejärel aga õnnestus rootslastel kolm pallivahetust, millega nad teenisid kolm matšpalli. Realiseerida suudeti neist viimane ja napp 22:20, 15:21, 21:19 võit läks Rootsile.

Kolmandas üksikmängus 18-aastane koondise debütant Hans-Kristjan Pilve Andy Tsai vastu ei saanud ja pidi vastu võtma kaotuse 12:21, 9:21.

Viimases paarismängus olid väljakul paarismängus Karl Kert ja Mihkel Laanes. Peale eestlaste esimese geimi võitu andsid Tim Foo ja Ludvig Petre Olsson teises geimis poole peal alla ja Eesti sai teise võiduga 21:17, 11:2 oma teise mängu võidu.

"Täna oli Rootsi meie jaoks siiski natuke liiga tugev. Esimene paarismäng oli väga võrdne ja oleks võinud seis jääda lõpuks ka meie kasuks. Kuid kahjuks läks teistpidi," andis Must hinnangu koondise mängule.

Neljapäeval mängib Eesti koondis viimases alagrupi mängus Gröönimaaga. Eesti naiskond kohtub täna kell 17.00 Hollandi koondisega.