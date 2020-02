Eesti jäi eurosarjakohast ilma, Premium liiga pronks Euroopasse enam ei pääse

UEFA korraldab eurosarju kolme-aastaste tsüklitena, kusjuures ühe tsükli käigus reegleid ja määruseid ei muudeta. Seega ainuke variant eurosarjahooaegadeks 2022-23 ja/või 2023-24 neljas pääse tagasi saada, on parandada positsiooni edetabelis. Piisab väikesest tõusust, juba 50. kohal asetseval riigil on kasutada neli eurosarjakohta, vahendab Soccernet.ee.

2021. aasta suve silmas pidades enam midagi päästa pole võimalik, sest UEFA süsteem näeb ette, et eurosarjakohti arvutatakse ühe-aastase nihkega. Seda põhjusel, et 2020. aasta kevadel meistrivõistlusi alustavatel klubidel oleks enne hooaja algust olemas selge teadmine, milline koht tuleb saavutada, et järgmisel suvel eurosarjas mängida. Eesti puhul on nendeks tulemusteks nüüd meistritiitel, hõbemedal ja 2021. aasta karikavõit.

