Kodusaali kindluseks muutnud Kehra võõrustab Tallinna

Meistriliiga põhiturniiri kolmanda ringi eelviimase vooru eel on tiitlikaitsja Põlva Servitil 21 ja mullusel hõbedal HC Tallinnal 20 punkti. Järgnevad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 17, Viljandi HC 11 ja SK Tapa üheksa silmaga. Aruküla/Audentes pole 13 vooruga punkte tabelisse saanud.

Neljandat kohta ihkav Tapa külastab Aruküla

Kolmapäeval Arukülas on mõlemal meeskonnal palju mängus. Tapa võiks võidu ja samal ajal Servitit võõrustava Viljandi kaotuse korral viimasega samale pulgale tõusta ehk viimase poolfinaalikoha heitluse ülipõnevaks muuta. Aruküla/Audentes on aga viimastes voorudes kõvasti vastu hakanud nii Viljandile kui Tallinnale.

"Tabelis võib see null kurvana näida. Tegelikult oleme sel hooajal stabiilsemalt mänginud kui mullu, aga eks vastasedki muutu paremaks. Need poisid, kes tulid Audentese 10. klassi, on kaks aastat hiljem vägagi asjalikud. Näiteks viimati tegid Martin Kalvet ja Markus Kask täiesti tipptasemel mängu," lausus Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla.

"Suures mastaabis on mängukvaliteet ja noorte pallurite areng tähtsam kui punktid tabelis. Kaotama ei lähe me muidugi ühtegi mängu ning Tapa ja Viljandi oleks reaalselt vastased, keda võime võita. Eriti veel kodusaalis nagu kolmapäevalgi," lubas Noodla Tapa vastu võitlema minna.

"Kohtuvad kaks võistkonda, kes sel hooajal pidevalt publiku saali toovad. Ja selleks me sporti teeme, et rahvale või kogukonnale emotsioone pakkuda. Meile on tabeliseisu arvestades tähtis mäng, Arukülale omamoodi auküsimus, sest kindlasti tahavad nad seda nulli tabelist pühkida," arvas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

"Eelmisel nädalal saime magusa võidu Viljandi üle, kuid mängupildiga küll rahule ei jäänud – mõlema meeskonna poolt väga rabe esitus. Aruküla on viimasel ajal selgelt paremaks läinud, olen paari mängu näinud ja poisid teavad platsil, mida teha ning täidavad treeneri nõudmisi," kiitis Koppelmann kolmapäevast vastast.

Teises kolmapäevases mängus kohtuvad Viljandi ja Serviti. Neli tänavu peetud omavahelist mängu lõppesid kõik tiitlikaitsja võiduga, sealhulgas meistriliigas pea identse tulemusega ehk 35:22 ja 34:22. Eelmisel nädalal naasis Serviti võitude teele, alistades Kehra ja Minski SKA, mulgid jäid aga liigamängus võõrsil alla Tapale.

Tallinn sõidab Kehrasse, kust tänavu keegi võiduga pole lahkunud

Neljapäeval peetakse tähtis mäng Kehra spordihoones, mis tänavu kujunenud kodumeeskonnale tõeliseks kindluseks. Nimelt pole Kehra kodus sel hooajal veel üheski sarjas kaotanud – kirjas on kümme võitu ja üks viik Servitiga. Viimati olid samad tiimid Kehras vastamisi veebruari esimesel päeval Balti liiga raames ning võõrustajad võitsid 25:21.

"Tabeliseisu arvestades kindlasti tähtis mäng. Järgmise nädala Balti liiga nädalalõppu silmas pidades samuti hea võimalus kõva vastasega end testida ja võibolla mõnd taktikalist plaani katsetada. Servitiga läks eelmisel nädalal kohtumine aia taha, nüüd oleks tore jälle hea mäng kodupubliku ees teha," sõnas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Kaks nädalat tagasi saime Tallinnast kodus jagu, see annab enesekindlust. Samas oli vastasel palju mängijaid toona puudu, nii et eks saab näha, millises koosseisus nad saabuvad. Meil on õnneks kõik rivis, eile oligi üle pika aja treening, kus kõik mehed kohal olid," rõõmustas Raudsepp kodumängu eel.

"Meil hakkab koosseisuga pilt vaikselt paremaks muutuma. Enrico Anton on küll põlvetraumaga eemal ja ootame täpsemaid uuringuid, et kui kauaks. Aga tema kohal saavad nii Sten Toomla kui Marek Karu tegutseda. Markus Viitkar on taastumas, kuid me pole veel kindlad, kas neljapäeval ta platsile saadame," selgitas Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Oleme saanud viimasel ajal pingelisi mänge ja just need arendavad pallureid. Eesmärk on ju siiski kevadeks kõik mehed tippvormi ajada ja nii annan mänguaega kõigile. Me pole sellist 60 minuti stabiilsust sel hooajal veel näidanud, aga teeme tööd ja liigume selles suunas," kinnitas Lepp.

Meistriliiga 14. voor:

12.02. 19.00 Viljandi HC – Põlva Serviti

12.02. 19.00 Aruküla/Audentes – SK Tapa

13.02. 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Tallinn