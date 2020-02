Eesti jalgpallikoondise kaitsja võtab vaheaasta

"Olen otsustanud sel aastal keskenduda rohkem kooliõpingutele ning tööle, mis võtavad suurema osa minu ajast ega võimalda mul sajaprotsendiliselt jalgpallile pühenduda," selgitas Lepik olukorda FC Flora kodulehele.

Naiskonna peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on olukord kurb, aga paratamatu. "Kahjuks on see tänase Eesti naiste jalgpalli reaalsus – peame taoliste olukordadega arvestama. Loomulikult sellise kvaliteediga mängija puudumine on treeneritele korralik väljakutse, seda just rahvusvahelisi mänge silmas pidades," lausus Ševoldajeva.

"Kui saime pärast Tammiku ja Kutteri Itaaliasse siirdumist ilusti hakkama, ei jää midagi ka nüüd seisma. Ootame Lepsut igatahes tagasi ning soovime edu töö ja kooliga!" lisas ta.

FC Flora naiskonnaga mullu nii Eesti meistritiitli, karika kui superkarika võitnud 25-aastane Lepik on tuntud oma resultatiivsuse ja võitluslikkuse poolest. Mullu jäi tema nimele Premium liigas 18 mängu ja viis väravat. Eesti koondise eest tegi ta kaasa seitsmes mängus, kuuludes neist viies ka algkoosseisu ning mängides kõik 90 minutit.