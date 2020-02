Meistriliigas tulevad väljakule TalTech, Selver Tallinn ja Pärnu

Nädala esimene mäng toimub kolmapäeval kell 19.00, mil Audentese spordihoones kohtuvad Selver Tallinn ja TalTech. Selver hoiab liigatabelis kolmandat kohta, 21 mänguga on teenitud 43 punkti. TalTech asub seitsmendal positsioonil 18 punktiga (peetud on 20 kohtumist), vahendab volley.ee.

Omavahelistes liigamängudes on seni mõlemal korral võitnud Selver, tulemuseks 3:1 ja 3:0.

Teises Eesti klubide vastasseisus võõrustab TalTech pühapäeval kell 16.00 tabeli viiendat meeskonda Pärnu Võrkpalliklubi. Pärnu on pidanud 22 kohtumist ja punkte kogunud 33.

Omavahelistes liigamängudes sai avaringis 3:2 võidu TalTech, teises ringis oli aga tulemusega 3:1 parem Pärnu meeskond.

Ülejäänud kahes mängus tulevad sel nädalal platsile Läti klubid.

Liiga liider on Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on 22 mänguga koos 56 punkti. Teine on mängu vähem pidanud Bigbank Tartu 52 punktiga ja kolmas Selver Tallinn (43 punkti, 21 mängu). Neljas on Jekabpilsi Luši (41 punkti, 21 mängu) ja viies Pärnu VK (33 punkti, 22 mängu).