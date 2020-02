Aegade kalleim spordiga seotud ese annetati olümpiamuuseumile

Olümpiamängude taastamisele aluse pannud de Coubertini 14-leheküljeline manifest loeti kõigepealt 1892. aastal Pariisis Sorbonne'i ülikoolis ette kõnena. Kaks aastat hiljem pani prantsuse aristokraat aluse rahvusvahelisele olümpiakomiteele ja esimesed nüüdisaegsed mängud peeti 1896. aastal Ateenas.

Detsembris De Coubertini manifesti ostjat ei avalikustatud, aga nüüd selgus, et selle soetas rekordsumma eest Venemaa miljardär Ališer Usmanov, kes otsustas väärtusliku dokumendi annetada olümpiamuuseumile.

Rahvusvahelise Vehklemisliidu president maksis ajaloolise manifesti eest 8 806 500 dollarit (7 916 191 eurot), mis oli kaheksa korda kõrgema summa kui algselt eeldati. New Yorgis oksjonit pidanud Sotheby's ütles toona, et see on kõigi aegade kalleim spordiga seotud ese. Varem kandis seda tiitlit pesapallur Babe Ruthi mängusärk, mille eest maksti mullu kevadel 5,6 miljonit USA dollarit (ca 5 miljonit eurot).

De Coubertine'i manifesti pole kunagi varem avalikult välja pandud. "Oleme tunnistajateks ajaloolisele sündmusele. Ühelt poolt näeme seda ajaloolist dokumenti, seda manifesti, mis pani alguse olümpialiikumisele. Aga teisalt näeme, kuidas see ajalooline dokument jõuab enda olümpiakoju ehk kohta, kuhu see kuulub," ütles Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach.

"See annetus on enamat kui lihtsalt dokumendi üleandmine," sõnas Bach Usmanovi poole pöördudes. "Sinu suuremeelsus võimaldas sellel ajaloolisel sündmusel juhtuda. See näitab meile nii selgelt ära olümpialiikumise missiooni – ühendada maailma rahumeelse võistlemise läbi."

"See on kaasaegsete olümpiamängude manifest. Pierre de Coubertin tahtis, et sport liidaks maailma, mitte et sõjad seda lahutaksid. Usun, et olümpiamuuseum on selle hindamatu dokumenti jaoks kõige sobilikum koht," kommenteeris Usmanov.