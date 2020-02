Lõppes spordiajaloo üks võimsamaid võiduseeriaid

30-aastane Riner oli võitmatu olnud pea terve kümnendi, sest viimati pidi ta vastase paremust tunnistama 2010. aasta septembris, mil jäi alla samuti jaapanlasele Kamikawa Daikile.

Riner alustas Pariisis kahe võiduga Ungari ja Austria judokate üle, aga Kageura sai temast jagu, kui maadeldud oli neli minutit ja 40 sekundit. Kokku kestis võiduseeria 154 matši.

Kahe kaotuse vahele jääb aga palju edukaid aastaid, mille sisse mahub kaks olümpiakulda (London 2012, Rio de Janeiro 2016). Lisaks on ta perioodil 2007-2017 kroonitud kaheksa korda maailmameistriks.

Eilset allajäämist nimetas prantslane isegi omamoodi pingelanguseks: "Kaotus on altminek, aga see näitab mulle, mille kallal tuleb tööd teha. See on samuti kergendus, sest kümme aastat oli mul suur surve alati võita."

Ajaloolise võidu saanud Kageura jõudis Pariisis finaali, aga turniiri võita ei õnnestunud, sest esikohamatšis jäi hollandlane Henk Grol peale.