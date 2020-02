Avaseti kindlalt kaotanud Tšiili tennisist võitis karjääri kolmanda turniiri

23-aastane Garin kaotas avaseti kindlalt 2:6, aga võitis kaks järgmist 6:4, 6:0.

Garinile oli see karjääri neljas ATP turniiri finaal ja kolmas turniirivõit, seejuures on kõik need finaalid olnud viimase aasta jooksul.

Schwartzmanile oli see aga teine finaalikaotus kodumaal – mullu jäi ta Buenos Aireses finaalis alla Marco Cecchinatole.

Schwartzman jätkab edetabelis 14. real, Garin tõusis viis kohta ja paikneb nüüd 26. positsioonil, mis on tema karjääri kõrgeim koht.