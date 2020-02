Viimasena eestlastega seotud liigadest naasis talvepausilt Prantsusmaa esiliiga, kus Jürgen Rooba püstitas teise ringi avavoorus käimasoleva hooaja isikliku skoorirekordi. Eesti koondise paremäär tabas kaheksa korda ja valiti kohtumise parimaks, kui tema Nice'i Cavigal Handball alistas tabelis teisel kohal oleba JS Cherbourgi 34:24 (17:12).

Jürgen Rooba: meile on jõukohane esikuuikusse tõusta

Reedeses mängus näitas Rooba kadestamisväärt visketäpsust, sest väljakult realiseeris ta kaheksast võimalusest seitse ning karistusvisetel kahest ühe. "Tabamise seisukohast oli mul tõeliselt hea päev, aga pean tunnistama, et kaasa aitas ka tiimi poolt eelnevalt tehtud videoanalüüs vastaste väravavahist," kommenteeris Rooba.

"Prantsusmaa esiliiga tase on küll võrdne, ent siiani pole eriliselt suuri üllatusi olnud. Arvan, et vastane polnud reedel parimas hoos, meie aga näitasime väga head taset," hindas eestlane, kelle koduklubi tõusis 13 punktiga kaheksandaks. Liidrina jätkab Limoges Hand 87, kel 21 silma. Cherbourgil on üks punkt vähem, esikuuik jääb Nice'ist kolme punkti kaugusele.

"Suures pildis oodatakse meilt liigasse püsimajäämist. Ei usu, et sellega probleeme tuleb. Ise loodan, et meile on jõukohane kevadeks play-off'i ehk kuue hulka tõusta. Kerge see pole, ent suutes taset ühtlasena hoida on eesmärk reaalne. Aga võtame mäng mängu haaval," sõnas Nice'i täpseimana tänavu 67 liigaväravat visanud Rooba.

"Talvepausil saime paar nädalat puhkust, muutusi meeskonnas ei toimunud ja nüüd oleme korralikult treeninud. Enne pallitrenne rõhusime üldfüüsilisele ja selleks on meil siin mäe otsas asuva staadioni näol väga head tingimused loodud," lisas Prantsuse Rivieral palliv Eesti koondislane.

Veel teinegi eestlane registreeris eelmisel nädalal hooaja suurima väravasaagi, sest Martin Johannson tabas neli korda Rumeenia kõrgliigamängus, kus Bukaresti Steaua oli neljapäeval kodus üle CSM Bacaust 37:30 (24:18). Steaua on liigatabelis 32 punktiga kolmas, liider Bukaresti Dinamol on 40 ja teisel kohal oleval Turda AHC Potaissal samuti 32 silma.

Eestlaste vastasseisus jäi peale Toom, Patrailile nädalaga võit ja viik

Saksamaa Bundesligas viskas Mait Patrail kolm väravat ja andis kaks resultatiivset söötu, kui TSV Hannover-Burgdorf tuli viimase kaheksa minutiga välja 24:30 kaotusseisust ning viigistas võõrsil SC Magdeburgiga 30:30 (16:13). Pühapäeval sai Hannover kodus raske, 25:23 (12:13) võidu tabeli eelviimase Ludwigshafeni Die Eulen üle, Patrail resultatiivsuspunkte kirja ei saanud.

Astme võrra allpool olid vastakuti kaks Viljandi käsipalli kasvandikku. Karl Toom ja TV Emsdetten said tulemusega 32:23 (15:10) jagu Karl Roosnast ja HSG Krefeldist. Toom viskas viis väravat ja andis kaks resultatiivset söötu, Roosna tabas kaks korda. Eestlaste koduklubid on endiselt liigatabeli kahel viimasel astmel, vastavalt 13 ja kahe punktiga.

Rasmus Otsa suurepärase esituse toel naasis Saksamaa tugevuselt neljandas liigas võitude teele SG VTB/Altjührden. Laupäeval alistati kodus HSG Schwanewede/Neuenkirchen 29:26 (15:9). Eesti koondise väravavaht tegi kohtumises 14 tõrjet, peatades sealhulgas kaks karistusviset.

Tugevate mängude nädal oli Andris Celminšil ja Velenje RK Gorenjel. Kolmapäeval tehti Sloveenia meistriliigas 23:23 (10:11) viik tiitlikaitsja RK Celje Pivovarna Laškoga. Nädala lõpetuseks alustati EHF Cupi alagrupiturniiri, kus jäädi ühele suursoosikule ehk SC Magdeburgile võõrsil 25:32 (13:15) alla. Celminš viskas sloveenide parimana viis väravat.

Martin Grištšuk ja Dukla astusid sammu eurosarja veerandfinaali suunas

Eurosarjas teise eestlasena jätkav Martin Grištšuk astus Praha HC Duklaga suure sammu EHF Challenge Cupi veerandfinaali suunas, kui 1/8-finaali avamängus alistati kodus Differdange'i Red Boys 37:24 (18:14). Grištšuk tabas kaks korda, olles mõni päev varem visanud ühe värava Tšehhimaa meistriliiga 35:26 (16:11) võidus Frydek-Misteki SKP Pepino üle.

Teine Tšehhimaal leiba teeniv meie pallur piirdus ühe väravaga. Kristo Voika ja Nove Veseli TJ Sokol kaotasid HK FCC Mesto Lovosicele 28:30 (15:16). Hollandi kõrgliigas tabas Jesper Bruno Bramanis kolm korda ning HV KRAS/Volendam oli 34:26 parem Almere HV Havasist.

Soome meistriliigas sai eestlaste koduklubide vastasseis dramaatilise lõpu. 27:27 viigiseisul teenis Ott Varik lõpusekundeil Siuntio IF-i kasuks Helsingi IFK vastu karistusviske, jättis selle ise realiseerimata, kuid viskas tagasipõrganud palliga võiduvärava. Nii Varik kui Sten Maasalu said kirja viis väravat, platsile naasnud Ardo Puna tabas HIFK-i poolel kaks korda.

Luksemburgi naiste kõrgliigas lõppes põhiturniir ning Alina Molkova sai kirja neli väravat, kui CHEV Diekirch alistas HC Standardi 32:18 (16:9). Järgmises faasis poolitatakse võistkondade punktid ning nii on Diekirch üheksa silmaga vaid kahe punkti kaugusel liidrist ja tiitlikaitsjast HB Käerjengist.

Rootsi esiliigas oli mänguderohke ja eestlastele võidukas nädal. Vigastatud Hendrik Varul küll kaasa ei teinud, kuid Hammarby IF kirjutas tabelisse kaks võitu juurde. Armi Pärt viskas vastavalt neli ja kuus väravat, kui HIF Karlskrona alistas Skånela IF-i 26:24 (14:14) ja RP IF Linköpingu 35:21 (17:11).