Barcelonale 1:10 kaotanud baskid: neil ei tohi olla võimalik teisi alandada

Marta Torrejon lõi Helmantico staadionil 9000 pealtvaataja ees toimunud superkarika finaalmängus neli väravat, Alexia Putellas ja Asisat Oshoala lisasid kaks tabamust.

"Kõik klubid tunnevad, et me ei suuda selle Barcelona koosseisuga võistelda," sõnas Sociedadi peatreener Gonzalo Arconada pressikonverentsil. "Alaliit peab otsustama, kas nad seda tahavadki. Enne mängu oli kindel, et Barcelona võidab ja me pidime selle alanduse ohvriks sattuma. Nende eelarve on teistest klubidest oluliselt suurem. Hispaania jalgpalliliit peab mõtlema, kas Barcelona peaks saama kõiki võistkondi niimoodi naeruvääristada."

Barcelona naiskond on koduliigas 18 mänguga löönud 68 väravat ja võitnud 16 kohtumist, vahe lähima jälitaja Atletico ees on kasvanud üheksale punktile. Viimati tuli klubi Hispaania naiste meistriks 2015. aastal, pärast seda on tiitlid ära jaganud Bilbao Athletic ja Atletico. Kevadel mängis Barcelona esmakordselt Meistrite liiga finaalis, kus jäädi alla Lyonile.

"Iga klubi panustab naiste jalgpalli oma võimalustele vastavalt," kaitses võistkonda Barcelona peatreener Lluis Cortes. "See protsent on meie jaoks meeskonnaga võrreldes jätkuvalt väga väike. Soovin, et suudaksime kõik mängud 10:1 võita, aga olen kindel, et järgmises liigamängus seda ei juhtu. Täna läksid asjad meie jaoks lihtsalt hästi, aga tavaliselt peame matšides kõvasti vaeva nägema."