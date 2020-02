Levadia palkas Ukraina kõrgliigast ründaja

29-aastane edurivimees pallis sügishooajal Ukraina kõrgliigaklubis Poltaava Vorskla, lõi 13 mängus kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu. Samast klubist tõi Levadia hiljuti enda ridadesse ka keskkaitsja Zurab Otšigava ning sel talvel on klubiga liitunud veel kolmaski ukrainlane Oleksandr Safronov, kes on samuti keskkaitsja.

Kolomoets on varem esindanud erinevaid kodumaa meeskondi, hooajal 2016/2017 kandis ta kevadringis Ungari klubi MTK Budapest särki.

"Kolomoetsi näol saime oma ründeliini väärt täiendust. Juri on pikakasvuline, tugev ja väga kogenud ründaja, kellelt ootame tõhusat abi nii väravate löömisel kui FCI Levadia sportlike sihtide saavutamisel. Võib öelda, et meeskond nüüd on uueks Premium Liiga hooajaks 90 protsendi ulatuses komplekteeritud. Pühapäeval lendame Belekisse ning jätkame seal hooajaeelset ettevalmistust, ees ootavad neli kontrollmängu tugevate vastastega," sõnas Levadia spordidirektor Sergei Pareiko klubi kodulehele.

Kolomoets kannab uuel Premium Liiga hooajal FCI Levadia mängusärki numbriga 26.