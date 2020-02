Contador: Mathieu van der Poel on rattaspordi Lionel Messi

"Van der Poel on praegu nagu Messi. Miks? Sa ei pruugi toetada Barcelona meeskonda, aga kui tekib võimalus, siis lähed ikka Messi mängu vaatama," selgitas Contador Hollandi veebilehele Wielerflits antud intervjuus. "Van der Poeli puhul ei pruugi tegu olla suure sõiduga, kuid sa lähed ikka teda vaatama. See on uskumatu."

Samas ei usu Contador, et 24-aastane hollandlane oleks võimeline käima tema jälgedes ja võitma suurtuuri, kirjutab Spordipartner.ee. "Mõnikord oleme hullud, öeldes, et võib-olla suudab ta Touri võita või midagi sellist. On olemas ratturid, kes võivad midagi uskumatut korda saata. Nagu näiteks Peter Sagan. Inimesed arutlevad, kui Sagan kärbiks kehakaalu... Kuid Peter Sagan on Peter Sagan. Peter Sagan võib võtta ühe sõidukinga pedaalilt lahti ja panna selle kinni tagasi ning ikka võita. Van der Poel võib rünnates saada sprinterite ees viiesekundilise edu. Teisena lõpetanud rattur võivad tunda end võitjana, sest kaotas vaid van der Poelile."