Hausenberg edestab enda isikliku rekordi graafikut 62 punktiga, võttes alavõidud 60 meetri sprindis (6,86) ja kaugushüppes (7.77).

MM-hõbe Maicel Uibo püstitas kuulitõuke uue isikliku siserekordi (14.82) ja teenis kõrgushüppes alavõidu (2.11). 60 m jooksus ja kaugushüppes jäid Uibo tulemused tagasihoidlikuks ja avapäeva järel hoiab ta 3295 punktiga viiendat kohta.

60 m jooks

Maicel Uibo jooksis teises eeljooksus, milles tehti algul valestart. Päeva kiiremat aega näitas Hans-Christian Hausenberg, kelle ajaks mõõdeti 6,86. Karl-Robert Saluri sai kirja teise tulemuse ajaga 6,88 ja Jorge Urena kolmanda tulemuse ajaga 6,94.

Tulemused: 1. Hans-Christian Hausenberg 6,86, 2. Karl-Robert Saluri 6,88, 3. Jorge Urena 6,94, 4. Oleksei Kasjanov 6,97, 5. Ruben Gado 6,98, 6. Pawel Wiesiolek 7,04, 7. Jeremy Lelievre 7,05, 8. Taavi Tšernjavski 7,09, 9. Risto Lillemets 7,11, 10. Henrik Holmberg 7,22, 11. Johannes Treiel 7,23, 12. Mikk-Mihkel Arro 7,28, 13. Maicel Uibo 7,31, 14. Liam Reveley 7,34, 15. Hendrik Lillemets 7,48, 16. Mihkel Holzmann 7,52.

Seis peale esimest ala: 1. Hans-Christian Hausenberg 933 punkti, 2. Karl-Robert Saluri 925 punkti, 3. Jorge Urena 904 punkti, 4. Oleksei Kasjanov 893 punkti, 5. Ruben Gado 889 punkti, 6. Pawel Wiesiolek 868 punkti, 7. Jeremy Lelievre 865 punkti, 8. Taavi Tšernjavski 851 punkti, 9. Risto Lillemets 844 punkti, 10. Henrik Holmberg 806 punkti, 11. Johannes Treiel 802 punkti, 12. Mikk-Mihkel Arro 785 punkti, 13. Maicel Uibo 775 punkti, 14. Liam Reveley 765 punkti, 15. Hendrik Lillemets 719 punkti, 16. Mihkel Holzmann 706 punkti.

Kaugushüpe

Tulemused: 1. Hans-Christian Hausenberg 7.77, 2. Oleksei Kasjanov 7.41, 3. Karl-Robert Saluri 7.37, 4. Jorge Urena 7.33, 5. Taavi Tšernjavski 7.26, 6. Risto Lillemets 7.25, 7. Maicel Uibo 7.09, 8. Jeremy Lelievre 7.08, 9. Pawel Wiesiolek 7.08, 10. Ruben Gado 6.92

Seis pärast kahte ala: 1. Hans-Christian Hausenberg 1935, 2. Karl-Robert Saluri 1828, 3. Oleksei Kasjanov 1806, 4. Jorge Urena 1797, 5. Taavi Tšernjavski 1727, 6. Risto Lillemets 1718, 7. Pawel Wiesiolek 1701, 8. Jeremy Lelievre 1698, 9. Ruben Gado 1684, 10. Maicel Uibo 1610

Kuulitõuge

Tulemused: 1. Oleksei Kasjanov 15.05, 2. Risto Lillemets 15.00, 3. Maicel Uibo 14.82, 4. Pawel Wiesiolek 14.68, 5. Taavi Tšernjavski 14.49, 6. Jeremy Lelievre 14.40, 7. Jorge Urena 14.27, 8. Karel- Robert- Saluri 14.07, 9. Hans-Christian Hausenberg 13.74, 10. Mikk-Mihkel Arro 13.64

Seis pärast kolme ala: 1. Hans-Christian Hausenberg 2647, 2. Oleksei Kasjanov 2599, 3. Karl-Robert Saluri 2561, 4. Jorge Urena 2542, 5. Risto Lillemets 2508, 6. Taavi Tšernjavski 2485, 7. Pawel Wiesiolek 2471, 8. Jeremy Lelievre 2451, 9. Maicel Uibo 2389, 10. Ruben Gado 2325

Kõrgushüpe

Tulemused: 1. Maicel Uibo 2.11, 2. Jorge Urena 2.08, 3. Hendrik Lillemets 2.08, 4. Risto Lillemets 2.05, 5. Pawel Wiesiolek 2.02, 6. Johannes Treiel 1.99, 7. Henrik Holmberg 1.99, 7. Liam Revely 1.99, 9. Oleksei Kasjanov 1.96, 10. Taavi Tšernjavski 1.96, 11. Hans-Christian Hausenberg 1.93

Seis pärast nelja ala: 1. Jorge Urena 3420, 2. Hans-Christian Hausenberg 3387, 3. Oleksei Kasjanov 3366, 4. Risto Lillemets 3358, 5. Maicel Uibo 3295, 6. Pawel Wiesiolek 3293, 7. Taavi Tšernjavski 3252, 8. Karl-Robert Saluri 3222, 9. Jeremy Lelievre 3138, 10. Ruben Gado 3039, 11. Hendrik Lillemets 3003.

Enne võistlust:

Meeste seitsmevõistlusel on osalejaid 16. Starti on tulemas kolm mitmevõistlejat, kelle tippmargid on tugevamad kui 6240 punkti. 2018. aasta sisemaailmameistrivõistluste pronksmedali mehe isiklik rekord on 6265 punkti. Paremuselt teise isikliku tippmargiga on Tallinnasse tulemas ukrainlane Oleksei Kasjanov, kes on seitsme alaga kogunud 6254 punkti ning esmakordselt on Lasnamäe kergejõustikuhalli tulemas Euroopa valitsev sisemeister Jorge Urena Hispaaniast, kelle seitsmevõistluse tippmargiks on 6249 punkti.

Esimese päeva ajakava:

14.30 M 60 m jooks

15.20 M kaugushüpe

16.40 M kuulitõuge

18.00 M kõrgushüpe