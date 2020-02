Federer ja Nadal püstitasid koos võimsa maailmarekordi

Näidismängu võitis Federer, kelle ema on pärit Lõuna-Aafrika Vabariigist. Seejuures mängis Šveitsi tenniselegend esmakordselt oma ema sünnilinnas. Nadali alistas ta tulemusega 6:4, 3:6, 6:2.

Varasem publikurekord püstitati mullu novembris, kui 38-aastane Federer pidas näidismängu koos Alexander Zvereviga Mehhiko pealinnas Mexicos. Siis oli kohtumist vaatama tulnud 42217 inimest.

Record-breaking! ???????? An incredible 51,954 people were in attendance for #MatchInAfrica ! pic.twitter.com/NfZTI9nBxk

Federeri võetakse Lõuna-Aafrika kui oma inimest. Seda näitasid suurelt lehvivad sildid ning kirjad nokamütsidel ja T-särkidel "Tere tulemast koju, Roger". Matši olid vaatama tulnud ka kõige suuremad kohalikud tähed, näiteks maailmameistriks kroonitud ragbimeeskonna kapten Siya Kolisi.

Näidismatšilt teenitud tulu läheb Roger Federeri fondi, mis toetab laste kooliharidust kuues Aafrika riigis. Loodetud ühe miljoni dollari asemel koguti õhtuga hoopis 3,5 miljonit.

"See oli maagiline õhtu," ütles Federer, kes külastas Lõuna-Aafrika Vabariiki lapsepõlves tihti, kuid pole sinna viimase 20 aasta jooksul enam sattunud. "Nii suure publiku ees mängimine jääb eluks ajaks meelde. Oli suur rõõm olla selles osaline."

Näidismatš näitas, et ka kõige suuremad konkurendid võivad olla sõbrad. Federer ja Nadal on omavahel võistelnud kõige kirkamate auhindade nimel juba 16 aastat. Esimest korda mindi vastamisi Miami Openil.

Näidismatšil peeti veel ka paarismäng, kus Federeri kaaslaseks oli Bill Gates ja Nadali paariliseks Trevor Noah. Tulemusega 6:3 võitsid kohtumise Federer - Gates.

If you're not watching this Roger Federer, Rafael Nadal, Trevor Noah and Bill Gates tennis match...



I have no words for you... ????????????#MatchInAfrica pic.twitter.com/Pv1xTykrZ1