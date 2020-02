TÄNA OTSE | Kolmas katse: Kelly Sildaru asub Dew Touril starti rennisõidus

Rennisõit pidi Colorado Copper Mountain'is toimuma juba neljapäeval, kuid lükkus lumetormi tõttu reedele. Kuna ilmastikuolud ei paranenud, siis lükati võistlus laupäevale.

17-aastase Sildaru jaoks on tänavune aasta alanud edukalt: eestlanna võitis noorte taliolümpial pargisõidus kuldmedali ning esikohad teenis mullune aasta naissportlane ka jaanuari lõpus peetud X-Mängudel, kus triumfeeris nii pargisõidus kui ka rennisõidus.

Sildaru on Dew Touril varasemalt võidutsenud kolmel võistlusel, olles triumfeerinud 2015., 2016. ning 2018. aastal pargisõidus. Dew Touri rennisõidus pole Eesti freestyle-suusataja veel kuldmedalit kaela saanud.

Pühapäeval on Dew Touril kavas Sildaru trumpala pargisõit. Sarnaselt rennisõidule on ka see võistlus otsepildis jälgitav ETV2-st ja ERR-i spordiportaalist, algusega kell 22.55.