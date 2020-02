Esimeses üksikmängus võitis Elena Malõgina (WTA 553.) 7:6 (5), 6:2 Melanie Klaffneri (WTA 525.). Malõgina jäi tasavägises avasetis esmalt 1:3 ja seejärel 2:5 kaotusseisu, kuid võitis neli järgmist geimi. Kiires lõppmängus asus eestlanna algul 3:1 juhtima, kuid andis siis edu käest ja jäi ise 4:5 tagaajaja rolli. Lõpuks suutis Malõgina pingelises olukorras oma paremuse siiski 7:5 maksma panna. Teises setis murdis Malõgina Klaffneri servi kahel korral ning teenis neljandal matšpallil võidu tulemusega 6:2. Kohtumine kestis kokku tund aega ja 35 minutit.

Teises üksikmängus alistas Anett Kontaveit (WTA 22.) maailma 221. reketi Julia Grabheri tulemusega 6:1, 6:2. Avasetis võitis Kontaveit viis geimi järjest enne kui austerlanna suutis oma servi hoida. Teine sett kulges sarnase stsenaariumi järgi, kui eestlanna murdis Grabheri servi kahel korral järjest. Kontaveidi 4:1 juhtimisel vajas vastane meditsiinilist pausi, kuna talle tegi mure parem käsi. Seejärel oli Kontaveidil vastase pallingul kaks matšpalli, mis jäid realiseerimata. Oma pallingul pani eestlanna oma paremuse siiski maksma. Kohtumine kestis kokku tund aega ja seitse minutit.

Kolmandas alagrupimängus on pidada jäänud veel vaid paarismäng. I tsooni püsimajäämise on Eesti juba kindlustanud. Alagrupi teine või kolmas koht sõltub eelkõige Itaalia ja Kreeka omavahelisest paarismängust. Reglement on selline, et kolme naiskonna "surnud ringi" korral ei vaadata esmalt mitte kolme tiimi siseste kohtumiste tulemusi, vaid üldist matšivõitude vahet. Kui nüüd Eesti kaotaks Austriale paarismängu ja Kreeka (on praegu Itaalia vastu 0:2 taga) võidaks Itaaliat, oleks mõlemal naiskonnal mänguvõitude vahe 4:5. Kuna Austrial on see vahe kehvem (3:6), hakatakse uuesti võrdlema Eestit ja Kreekat ning siis juba edestaks Kreeka meid tänu omavahelise kohtumise võidule.

Eesti eest mängivad paari Saara Orav/Valeria Gorlatš ja Austrial Melanie Klaffner/Sinja Kraus.

Esimeses kahes alagrupimängus kaotas Eesti tulemusega 1:2 nii Itaaliale kui ka Kreekale ning oli seni ainsana võiduta. Itaalial on siiani kaks ning Austrial ja Kreekal üks võit.