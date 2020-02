Saalijalgpalli meistriliigas peetakse viimase vooru kohtumisi

Viimase vooruga teevad algust FC NPM Silmet - FC Cosmos, kes panevad Sillamäe Spordikompleksis palli mängu laupäeval kell 17. Samal platsil tulevad kell 19 väljakule Sillamäe Alexela - Tartu Maksimum. Kell 18.30 algab Kohila Spordihoones JK Kohila - Narva United FC matš. Voor lõpeb pühapäeval Viimsi Kooli Spordikompleksis, kus kohalik FC Smsraha võõrustab Tartu Ravens Futsal Ares Security võistkonda.

14. veebruaril peetakse viimane põhiturniiri kohtumine, kui vastamisi lähevad Ravens - Alexela.

Laupäeval, 15. veebruaril toimub Viimsis kell 19 karikafinaal FC Smsraha - FC Cosmose vahel ning seejärel alustatakse meistriliiga veerandfinaalidega.

Veerandfinaalides lähevad vastamisi põhiturniiri teise ja kuuenda koha omanikud ning põhiturniiril 4.-5. koha saavutanud meeskonnad. Veerandfinaalid peetakse kahe mängu võiduni ning esimene (ja vajadusel kolmas) kohtumine mängitakse põhiturniiril kõrgema koha saavutanud võistkonna koduväljakul. Põhiturniiri kaks paremat pääsevad otse poolfinaalidesse. Meistriliiga üleminekumängud peetakse samuti kahe võiduni, kui vastamisi lähevad meistriliiga seitsmenda ja esiliiga teise koha meeskonnad. Nii veerandfinaalseeriate kui ka üleminekumängudega tehakse algust 22. veebruaril.

Enne nädalavahetust on seega kuus meeskonda väljakul käinud 13 korral, Ravens ja Sillamäe Alexela on pidanud 12 matši. Viimsi on tabelis esikohal 31 punktiga, Alexela on Narva Unitediga teeninud võrdselt 25 punkti ning duost jäävad kõigest ühe punktiga maha Ravens ja Cosmos. JK Kohila hoiab üheksa punktiga kinni kuuendast kohast, Maksimum ja Sillamäe FC NPM Silmet jäävad Kohilast maha kolme punktiga. FC NPM Silmetil puudub võimalus tõusta play-off'i kohale (tühistatud mängude arvu tõttu), kuid Ida-Virumaa meeskond võib pääseda meistriliiga üleminekumängudele, kui teenitakse viimases voorus Maksimumist rohkem punkte.