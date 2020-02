TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kelly Sildarul Dew Touri rennisõidus?

Jaanuari lõpus mainekatel X-Mängudel kaks kuldmedalit võitnud freestyle-suusataja Kelly Sildaru on täna võistlustules Dew Touri võistlusel, kus teeb kaasa rennisõidus. Võistluse otseülekanne on jälgitav ETV2-st ja ERR-i spordiportaalist.

Rennisõit pidi Colorado Copper Mountain'is toimuma juba neljapäeval, kuid lükkus lumetormi tõttu tänasele. Ametlikult on võistluse algusajaks märgitud 21.30 Eesti aja järgi, aga korraldajad proovivad alustada juba kell 19. Avaldame võistluse algusaja esimesel võimalusel.

17-aastase Sildaru jaoks on tänavune aasta alanud edukalt: eestlanna võitis noorte taliolümpial pargisõidus kuldmedali ning esikohad teenis mullune aasta naissportlane ka jaanuari lõpus peetud X-Mängudel, kus triumfeeris nii pargisõidus kui ka rennisõidus.

Sildaru on Dew Touril varasemalt võidutsenud kolmel võistlusel, olles triumfeerinud 2015., 2016. ning 2018. aastal pargisõidus. Dew Touri rennisõidus pole Eesti freestyle-suusataja veel kuldmedalit kaela saanud.

Pühapäeval on Dew Touril kavas Sildaru trumpala pargisõit. Ka see võistlus on otsepildis jälgitav ETV2-st ja ERR-i spordiportaalist, algusega kell 22.55.