Tartu Bigbank võõrustab Pärnut, Saaremaa mängib kodusaalis TalTechiga

Tabelis teist kohta hoidev Bigbank on varasemalt liigamängudes Pärnust kahel korral jagu saanud - nii esimeses kui teises ringis tulemusega 3:0. Lisaks sai Tartu kahel korral Pärnust jagu karikavõistluste veerandfinaalis.

Tartu meeskonna peatreener Andrei Ojamets tõdes, et vastased on hooaja edenedes paremasse hoogu läinud. "Mingid asjad on neil kahtlemata paremaks muutunud ja tulevad paremini välja. Alahinnata ei tasu Pärnut kindlasti ja usun, et neil on motivatsioon üleval ka ses osas, et tahetakse veel põhiturniiri neljanda koha eest võidelda," rääkis Ojamets ja ütles, et Tartul on põhiturniiri võidu eest Saaremaaga konkureerida keeruline. "Teoreetiliselt see võimalus on, aga Saaremaal seisavad ees kodumängud mitte kõige tugevamate vastastega ja ma ei usu, et nad vääratavad või ennast üllatada lasevad," lisas juhendaja.

Pärnu loots Avo Keel enda sõnul tabeliseisule siiski ei mõtle, sest vahe lähimate konkurentidega on suur. "Meil on seis ses osas hea, et meie tabeliseis ei muutu olenemata mängu tulemusest ja see laseb pingevabamalt tegutseda, saan kõigile mänguaega jagada. Tuleme homsele kohtumisele tugeva trenni pealt ja eks näis, mis saama hakkab," rääkis Keel. Viimastes kohtumistes ei teinud kaasa Pärnu üks liidreid, nurgaründaja Taavet Leppik, kes haigestus angiini. "Loodetavasti kaheks viimaseks [põhiturniiri] mänguks saab ta mängutunnetuse tagasi, muidu meil segavaid tegureid väga pole," lisas juhendaja.

Liidermeeskond Saaremaa ja seitsmendal positsioonil paiknev TalTech peavad neljapäeval ära varasemalt edasi lükatud teise ringi mängu, viimati olid samad meeskonnad vastamisi jaanuari keskel, kui Saaremaa 3:1 peale jäi. Avaringis võttis Saaremaa 3:0 võidu.

TalTechi on viimasel ajal vaevanud haiguste laine ja võimalik, et homme tuleb hakkama saada ilma sidemängijata, ütles meeskonna peatreener Janis Sirelpuu. "Meil on jah keerulised ajad olnud, suurt osa meeskonnast on räsinud viirushaigused, mitmed on mänge vahele jätnud. Hetkeseisuga tundub, et homme ei ole meil kumbagi sidemängijat, sest Aleksander Eerma on haige ja Karlo Remy Kallend aega teenimas. Hetkel saame kokku kümme meest ja eks midagi välja nuputada, ilmselt paneme libero tõstma," rääkis Sirelpuu.

Liigatabelis on liidrikohal Saaremaa VK 53 punktiga, Bigbank Tartu on teisel kohal, punkte on kogutud 49. Kolmas on 43 punktiga Selver Tallinn, neljas Jekabpilsi Luši (38 punkti) ja viies Pärnu VK (33 punkti). TalTech asub 18 punktiga seitsmendal tabelireal.