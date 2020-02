Ajakirjanik Tiit Karuks avaldas oma päeviku põhjal koostatud raamatu

Karuksi raamat sisaldab valitud päevikumärkmeid aastaist 1970-2019. "Valisin sissekanded puhtalt selle järgi, et see pakuks huvi ka lugejale," sõnas Karuks intervjuus ERR-ile. "Seal on nii isiklikke momente kui momente minu spordikommentaatorikarjäärist, kaheksast olümpiast ja teisteltki tiitlivõistlustelt, samuti intervjuusid spordikuulsustega."

"Mõtlesin, et huvitavamad spordimuljed peaksid selles raamatus olema, aga ka huvitavamad muusikamuljed ja kuna ma olen ka lugemise fänn, siis on mõningad väljavõtted ka kirjandusteostest, mis on mulle läbi aastate olnud väga olulised. Kui aga vastasta Matti Nykäneni kuulsa fraasiga, milline on protsentuaalselt sport ja muud valdkonnad, vastaksin: "fifty-sixty!""

