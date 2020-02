Voolaid: olen koondise kandidaatidest Madisega kõige rohkem telefonikõnesid maha pidanud

"See ei ole minu jaoks šokk. Ma olen selle aja jooksul, mil olen koondises töötanud, pidanud Madisega Eesti koondise kandidaatidest kõige rohkem telefonikõnesid. Seda just selle pärast, et olla talle toeks võib-olla veidi keerulisel perioodil nii Šotimaal kui Norra aja lõpus ning hoida kontakti, anda nõu ja mingeid soovitusi," rääkis Eesti koondise peatreener Karel Voolaid Soccernet.ee-le.

"Ma arvan, et ta on küllaltki tasakaalukas ning intelligentne persoon ja on enda jaoks asjad läbi mõelnud. Kindlasti oli tegu võimaliku tulevikutegijaga ja tema maksimaalset potentsiaali me veel ei näinud," lisas Voolaid.

