Tütarlaste liigades osaleb üle 50 võistkonna

Uuel hooajal käivituva tüdrukute U-17 Eliitliigade esimesest hooajast võtab osa 15 võistkonda, kes on jagatud kahele liigatasemele. Kõrgeimasse liigasse ehk Esiliigasse kuulub kaheksa võistkonda ja Teises liigas osaleb seitse võistkonda. Võistkonnad mängivad omavahel kolm ringi ning Esiliigas koguneb kõigile osalejatele 21 mängu ning Teises liigas mängivad võistkonnad 18 mängu. U-17 Eliitliigasse on lubatud üles anda mängijaid, kes on sündinud aastatel 2004 – 2007. Osaleda võib ka kolm mängijat, kes on sündinud 2003. aastal (1. augustil või hiljem). Hooaja esimesed mängud peetakse 9. aprillil.

U-14 vanuseklassis on osalejaid 15 ning hooaeg saab alguse 18. aprillil. Võistkonnad mängivad omavahel esmalt ühe ringi. Pärast esimest ringi kohtuvad omavahel veel korra 1.-5. koht, 6.-10. koht ja 11.-15. koht. U-12 liigasse on ennast kirja pannud 21 võistkonda, kes on jagatud nelja gruppi. Esimeses grupis mängitakse kaks ringi kodus-võõrsil põhimõttel. Teistes gruppides toimuvad kohtumised turniiripäevadena. U-10 vanuseklassis peavad turniiripäevi kuus võistkonda. Mõlemas liigas algavad mängud mais.

U-12 ja U-10 vanuseklassis peetakse klubidevahelisi võistluseid ning U-14 ja U-17 Eliitliigas toimuvad meistrivõistlused. Klubidevaheliste võistluste eesmärgiks on pakkuda võimalikult paljudele noortele jalgpalluritele mängimisrõõmu ja arenguvõimalust koos oma eakaaslastega. Vanematel mängijatel on võimalus ennast proovile panna võistlustel, kus selgitatakse vanuseklassi Eesti meister ja üldine paremusjärjestus.

Traditsiooniliselt on võistkondadele Eesti jalgpalli noorte meistrivõistlustel osalemine tasuta. Analoogselt poiste Eliitliigaga katab EJL tüdrukute U-17 Eliitliigas võistkondade transpordikulud.

Tütarlaste liigade koosseisud 2020. aastal:

U-17 Eliitliiga Esiliiga (2004-2007): FC Kuressaare, Tallinna FC Flora, JK Tabasalu, Tartu JK Tammeka, Viimsi MRJK, Saku Sporting/Kohila JK Püsivus, JK Tallinna Kalev, Tallinna FC Levadia

U-17 Eliitliiga Teine liiga (2004-2007): Keila JK/Kuusalu JK Kalev, Võru FC Helios, Tallinna JK Legion, Põlva FC Lootos/Puhja SK Barca, FC Elva, Pärnu JK Vaprus, Kohtla-Järve JK Järve

U-14 (2007-2009): Kohila Püsivus, Tartu JK Tammeka, Tallinna FC Flora, Tallinna FC Ajax, Raplamaa JK, Viimsi MRJK, Tallinna FC Levadia, Maardu LM, JK Tabasalu, Pärnu JK Vaprus, Saku Sporting, Tallinna FC Ararat, Tartu FC Helios, Keila JK, FC Kuressaare

U-12 (2009-2011):

I grupp: JK Tallinna Kalev, Tallinna FC Levadia, Tallinna FC Flora, Pärnu JK Vaprus kollane, Kohila Püsivus, Maardu LM

II grupp: Puhja SK Barca, Tallinna FC Ararat, Põlva FC Lootos, Saue JK, JK Saarepiiga

III grupp: FC Elva, JK Tabasalu, Tallinna FC Flora Rohelised, Tartu JK Tammeka, Harju JK

IV grupp: Pärnu JK Vaprus must, Pärnu JK Poseidon, Raplamaa JK, Tallinna JK Augur, Saku Sporting

U-10 (2011-2012): Tartu JK Tammeka, FC Elva Punane, Tallinna FC Levadia, JK Tallinna Kalev, FC Elva Valge, Vändra JK Vaprus