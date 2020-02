Käsipalli meistriliiga: kaotustelainel Serviti võõrustab võiduseeriaga Kehrat

Eelmisel nädalal Tallinnale kaotanud Serviti lubas lähimatel jälitajatel tabeliseisu põnevaks teha. Tiitlikaitsjal on 19, Tallinnal 18 ja Kehral 17 punkti. Liigatabeli teises pooles hakkavad vahed suuremaks rebenema, sest Viljandi on kogunud 11, Tapa seitse punkti ja Aruküla/Audentes pole veel suutnud silma pähe saada.

Mart Raudsepp: Serviti võidunälg on kindlasti suur

Serviti sai eelmisel nädalal kolm kaotust, sest Balti liigas jäädi nädalavahetusel alla Zaporožje ZTR-ile ja Klaipeda Dragunasele, samas liigas oli Kehra üle Tallinnast ja pole sel aastal veel kaotusekibedust tundnud. Kahe peale 25 meistrikulda kogunud klubide viimasest 20 vastasseisust on Kehra võitnud vaid kaks, ent mõlemad just Põlvas. Tänavu jäädi avamängus Servitile 19:27 alla, kodus tehti 28:28 viik.

"Lähiminevikust ei mäletagi kolme kaotusega nädalat, aga õnneks on meil võitlusvaim meeskonnas väga hea. Paanikaks põhjust pole, tuleb rahu säilitada. Pühapäeval ootab ees Balti liiga kohtumine Minski SKA-ga ja enesekindluse tõstmiseks oleks hea siia vahepeale üks võit ka saada," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Kehralased on viimasel ajal heas hoos, vaatasin just videolt nende võitu Tallinna üle. Ukrainlaste näol on neil kõvad viskemasinad, eriti stabiilne tundub olevat Vladislav Naumenko. Meie viimasest omavahelisest mängust on mitu kuud möödas, aga mängijad on samad ja erilisi üllatusi pole oodata," arvas Musting.

"Põlvas pole kunagi kerge ja Kalmerit teades, siis pärast mitut kaotust on võidunälg suur. Andsin Uvis Strazdinšile nädalakese puhkust, sest tal oli EM-finaalturniiril osalemisega seoses väga raske jaanuar. Lähme võitlema, aga ka noortele mänguaega andma, sest nemadki peavad tugevate mängude kogemusi saama," lausus Kehra juhendaja Mart Raudsepp.

Tapa ja Viljandi heitlevad neljanda koha nimel

Teises kolmapäevases kohtumises võõrustab punktita Aruküla/Audentes viis viimast liigamängu võitnud HC Tallinnat. Septembris hakkasid arukülalased kodusaalis vägagi hästi mullusele hõbedale vastu, kaotades vaid 26:28. Teise omavahelise mängu võitis Tallinn selgelt 39:21.

Tapal lähevad vastamisi kohalik spordiklubi ja Viljandi HC, keda tabelis lahutab neli punkti ning heitluses viimasele poolfinaalipääsmele on neljapäevasel kohtumisel vägagi suur tähtsus. Viimases kolmes kodumängus pole Tapa mulkidele kaotanud, septembris tehti 27:27 viik, kuid kaks kuud tagasi alistuti võõrsil 20:29.

"Viljandil on puudujaid, aga meil vist veelgi enam, eriti tagaliinis. Aleksander Oganezov, Siimo Tänavots ja Vahur Oolup on kõik eemal. Usun siiski, et meil on võiduvõimalus ja selle nimel ka võitlema läheme. Mängudepagas on meil hetkel mulkidega võrreldes napp ja see kajastub meeste koostöös. Loodetavasti läheb mäng mängult paremaks," uskus Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

"Pikalt Leedu-reisilt oleme tagasi ja usun, et noored pallurid taastuvad kiirelt. Kahjuks kaotasime Aleksander Pertelsoni, kes sai rangluupõrutuse. Meie eesmärk on loomulikult nelja hulka saada ja nii on neljapäeval ees väga tähtis mäng, sest võidu korral saaksime vahe Tapaga juba kuuepunktiliseks," hindas Viljandi juhendaja Marko Koks.

Meistriliiga 13. voor:

05.02. 19.00 Põlva Serviti – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

05.02. 19.00 Aruküla/Audentes – HC Tallinn

06.02. 19.00 SK Tapa – Viljandi HC