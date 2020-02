Saalijalgpalli Meistriliigas kindlustas Viimsi põhiturniiri esikoha

Viimsi alistas laupäeval Sillamäel toimunud matšis vastase pärast 0:1 kaotusseisu jäämist 13:2. Avapoolaja võitis Viimsi 5:1 ning kohtumise viimased seitse väravat löödi viimase üheksa minuti jooksul. Oleksii Fetko ja Aleksei Titenok (pildil) lõid kolm väravat, Igor Ivanov, Jevgeni Merkurjev ja Oleksandr Sorokin said kirja kaks tabamust ning üks värav kirjutati Artur Bõstrovi nimele. Sillamäe eest tegid skoori Igor Pavlov ja Nikolai Zhukov. Sorokin, Fetko ja Sergei Kostin (Viimsi) said kirja kaks resultatiivset söötu.

Reede õhtul peeti põnevuslahing piirilinnas, kus kohalik Narva United FC viigistas 4:4 FC Cosmosega. Sergey Šilkov viis väljakuperemehed juhtima, kuid poolaja lõpus tegid külaliste poolt skoori Kirill Ianovitskii ja Boriss Poddubnõi, mis andis poolajasireeniks 2:1 eduseisu Cosmosel.

Mykhailo Romanov suutis 27. minutil viigistada, kuid Pavel Rubeli ja Nikita Saltykovi tabamused vastavalt 34. ja 36. minutil viisid külalised neli ja pool minutit enne kohtumise lõppu kahe väravaga ette. Kuid Narva ei andnud alla ja Renat Osmanovi tabamus 37. minuti lõpus tõi Unitedi ühe värava kaugusele ja 49 sekundit enne lõpuvilet suutis Šilkov mänguseisu viigistada.

Meistriliiga hooaja teise võidu sai kirja Tartu Maksimum, kes alistas eile õhtul Nõo Spordihoones pärast 4:0 lõppenud avapoolaega 6:3 JK Kohila.

Kuus meeskonda on väljakul käinud 13 korral, kuid Tartu Ravens Futsal Ares Security – Sillamäe Alexela 13. vooru mäng peetakse 14. veebruaril.

Viimsi on kindlustanud põhiturniiri võidu, kui seni on parimana kirja saadud 31 punkti. Ühe mängu vähem pidanud Sillamäe Alexela on kuue punkti kaugusel, kuid liidrikohta neil enam püüda ei õnnestu, sest omavahelised mängud on tänavu võitnud Viimsi. Sillamäega võrdselt 25 punkti on kogunud ka Narva ning väga tiheda tabeli järgmised read hõivavad 24 punktiga Ravens ja Cosmos. Kohila on hetkel kinni hoidmas viimasest play-off kohast, kui Raplamaa meeskond on seni kogunud üheksa punkti. Maksimum on kuue punktiga seitsmes, kuid omab võimalust tabelis tõusta, sest võrdsete punktide korral tõustaks Kohilast mööda tänu omavaheliste mängude väravate vahele. Sillamäe FC NPM Silmet on samuti 13 mänguga kogunud kuus punkti, kuid nende kahjuks räägivad tühistatud mängude tulemused.

14. vooru mängud peetakse tuleval nädalavahetusel, kui vastamisi lähevad FC NPM Silmet – FC Cosmos, Kohila – Narva, Alexela – Maksimum ning Viimsi – Ravens.