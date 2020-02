Tartu Bigbank alistas TalTechi, kindlad võidud ka Selverile ja Pärnule

Kõigis pühapäevastes võrkpalli meistriliiga kohtumistes saatis edu Eesti klubisid. Võidurõõmu said tunda Tartu Bigbank, Pärnu Võrkpalliklubi ning Tallinna Selver.

Päeva esimeses mängus alistas liigatabeli teine meeskond Tartu Bigbank kodusaalis 3:0 (25:21, 25:12, 25:17) teise Eesti klubi TalTechi. Bigbanki resultatiivseimana panustas temporündaja Kevin Soo kümme punkti (+9), kaheksa silma jäi nii Märt Tammearu kui Stefan Kaibaldi arvele (+5 ja +7).

Bigbanki vastuvõtt oli 59%, rünnak 52%, blokipunkte teeniti 11 ja servipunkte neli (eksiti üheksal pallingul). TalTechi edukaim oli 12 punktiga (+5) Valentin Kordas, Tallinna klubi vastuvõtt oli 41 ja rünnak vaid 29%, blokipunkte kogunes kaheksa ja servipunkte ei saadud (vigu tehti pallingul 11 viga).

Pärnu VK võõrustas RTU/Robežsardzet ning teenis samuti 3:0 (25:10, 25:20, 25:22) võidu. Taas ilma Taavet Leppikuta mänginud Pärnu edukaim oli 14 punkti (+11) toonud Tony Tammiksaar, 13 punkti (+9) panustas brasiillane Ygor Duarte. Pärnu vastuvõtt oli 63%, rünnak 55%, blokipunkte teeniti kümme ja servil löödi kaheksa ässa (eksiti kuuel servil). RTU parimana kogus Vitalijs Cinne 12 silma (+7), Läti klubi vastuvõtt oli 51%, rünnak 44%, blokist saadi punkte üks ja servilt kolm (kuus viga).

Võidulisa teenis ka Tallinna Selver, kes sai samuti kodusaalis kirja 3:0 (25:18, 25:21, 25:16) Jelgava Biolarsi vastu. Selveri edukaimana panustas Matej Šmidl 16 punkti (+5), Oliver Orav lisas 12 punkti (+8). Selveri meeskonna vastuvõtt oli 68%, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokiga saadi kümme punkti, servil löödi seitse ässa ja eksiti 14 pallingul. Jelgava poolel panustas enim punkte Marcis Jirgensons, kes kogus üheksa punkti (+1), Jelgava vastuvõtt oli 37 ja rünnak 38%, blokipunkte kogunes kolm ja servipunkte kaks (servil tehti kümme eksimust).

Liigatabelis jätkab liidrikohal Saaremaa VK 53 punktiga, Bigbank Tartu meeskond on jätkuvalt teisel kohal, punkte on kogutud 49. Kolmas on 43 punktiga Selver, neljas Jekabpilsi Luši (38 punkti) ja viies Pärnu VK (33 punkti). TalTech asub 18 punktiga seitsmendal tabelireal.