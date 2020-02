Kuulsa nimega klubis sõitev Mae Lang unistab profilepingust

"Ma tahaksin väga ikkagi lõpuks profilepingu saada," tõdes Lang intervjuus ERR-ile. "Kui seda veel selle hooajaga ei tule, siis võib-olla edaspidi tulevikus, aga profileping on üks eesmärk."

Hollandi amatöörklubi, kus eestlanna mullu sõitis, rääkis profitiimide sekka jõudmisest juba eelmisel kevadel, kuid suvel hüppas nimisponsor ootamatult alt. Seejärel pandi uksed hoopis kinni. Välismaal sõitmine aitas Tartust pärit neiul pääseda siiski uueks aastaks teise naiskonda.

"Ma sain ennast natuke klubile tõestada," sõnas Lang. "Uus klubi, kuhu ma praegu lähen, on tegelikult ühine ju mu vana klubiga. See on hea, et ma ei pea hakkama algusest peale end uues klubis tõestama. Seal mind juba tuntakse ja teatakse, milleks ma võimeline olen."

"Praegu veel uue klubi juures käinud ei ole, aga eelmisest klubist on koos minuga neli ratturit ja minu endine tiimi mänedžer on uues klubis spordidirektori kohal ja ka osad muud tugimeeskonnaliikmed on samad."

Luksemburgis registreeritud tiim kannab 2010. aastal Tour de France'i velotuuril võidutsenud Andy Schlecki nime. Kui palju hakkab Mae legendaarse ratturiga kokku puutuma? "Ega väga suurt kokkupuudet ei olegi," tunnistas eestlanna. "See nimi tuleb Andy Schlecki rattapoest, kes meid sponsoreerib. Sealt me saame rattad ja sponsorüritusena peame me osa võtma Andy Schlecki Gran Fondo'st."

Enne klubi juurde lendamist toimetab Lang jaanuari lõpuni veel Haapsalus, kus teenib leiba füsioterapeudina töötades. Treeningutega abistab eestlannat uuest hooajast britist treener Nick Yarworth. Esimesed võistlused on seejuures kohe-kohe ukse ees.

"Võistlema hakkan juba päris vara," kinnitas Lang. "17. veebruaril hakkab juba Dubais naiste velotuur, kus ma sõidan ja tõenäoliselt tuleb seal märtsi alguses veel mõned võidusõidud Belgias. Päris kindlat kalendrit veel ei tea. Üldjuhul tõenäoliselt pannakse mind natuke mägisemaid võidusõite sõitma, mis mulle meeldivad natuke rohkem."