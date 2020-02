Kirsipuu: see tiim sündis Eesti rattaspordi jaoks väga õigel ajal

"Välismaal on läinud kitsaks võimalustega, kuhu juunioridest välja kasvavaid noori poisse välisklubidesse saata," rääkis Kirsipuu ERR-ile. "Seepärast sündiski see tiim Eesti rattaspordi jaoks väga õigel ajal."

"Meil on aastakäike, kus on olnud häid poisse, on olnud aastakäike, kus pole olnud nii palju häid poisse. Need Eesti poisid, kes eelmine aasta juunioridest välja tulid, on pigem hea aastakäik, samuti Rait Ärm ja Markus Pajur, kes on aasta vanemad. Ma arvan, et selles mõttes on see üks hea faas küll," rääkis Kirsipuu tiimi kooslusest.

Kirsipuu on klubis spordidirektori rollis ja tema peamiseks ülesandeks saab olema võidusõitudel ratturitele taktikalisi nõuandeid jagada. "Mõistlik eesmärk on võita võimalikult häid võidusõite. Aasta lõpus võiks olla nii, et saaks heas mõttes paarist poisist lahti," sõnas profiratturina Tour de France'il neli etapivõitu teeninud mees.

Kas on ka võimalik, et tulevikus võib Tartu tiimi näha prokontinentaal tasemel? "Antud hetkel on see veel ebarealistlik," tõdes Kirsipuu. "Kui aga teeme meeskonnana nime ja suudame tiimi imidzit hästi maha müüa, siis mine tea!"

Tiimi nimekirja kuulub praegu kuus eestlast (Rait Ärm, Gleb Karpenko, Anton Litvintsev, Artjom Mirzojev, Markus Pajur ja Henri Treimuth), kolm lätlast ja kaks soomlast.