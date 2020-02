Mandri Tartu kontinentaaltiimist: oleme Baltimaade järelkasvu väljundiks

"Meeskond on läinud suuremaks ja tugevamaks ning meil on palju parem võistluskalender," rääkis võistkonna mänedžer Rene Mandri ERR-ile. "Oleme ennast juba tulemustega tõestanud, meil on kasvandikud, kes on kuhugi välja jõudnud. Oleme nüüd juba Baltimaade järelkasvu väljundiks."

Miks vajas Tartu rattatiim kontinentaallitsentsi? "Eelkõige selleks, et tagada lihtsamini kutseid parematele võidusõitudele," sõnas Mandri. "Amatöörklubina ei saanud me igale poole peale, kuhu oleks soovinud. Amatöörklubi ei kutsu ka võib-olla sõitjate puhul sellist sära silmi, nüüd saavad nad ikkagi öelda, et on UCI meeskond ehk rahvusvaheliselt tunnustatud, kes pääseb peale Euroopa omavanuste parimatele võistlustele."

"Kõige raskem on algust teha, projekt liikuma saada," tunnistas Mandri. "See valupunkt sai ületatud, sealt edasi usalduse võitmine eelkõige toetajate ees, kes oleks valmis rohkem panustama. Oleme nii eratoetajate kui Tartu linna ees tulemustega tõestanud, et meisse võib uskuda."

Tiimi nimekirja kuulub praegu kuus eestlast (Rait Ärm, Gleb Karpenko, Anton Litvintsev, Artjom Mirzojev, Markus Pajur ja Henri Treimuth), kolm lätlast ja kaks soomlast.