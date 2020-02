Nõmme Kalju tõi klubisse Eesti koondise kogemusega keskväljamehe

26-aastane Raudsepp mängis alates 2006. aastast FCI Levadias ja kolis alles möödunud hooajaks Tallinna Kalevi ridadesse. Eesti rahvuskoondist on ta esindanud seitsmes mängus.

"Mul on hea meel liituda Nõmme Kalju jalgpalliklubiga," vahendab klubi koduleht Raudsepa sõnu. "Meeskonnal on algavaks hooajaks suured sportlikud eesmärgid ja palju tahtmist mängida Eestis kõige kõrgematele kohtadele ning saavutada edu Euroopas. Annan endast parima, et aidata seda saavutada ja usun, et algav hooaeg kujuneb Kalju jaoks järjekordselt väga edukaks," sõnas Raudsepp.

"Saime omale Eestist pärit väärt täienduse," iseloomustas mängijat klubi peatreener Marko Kristal. "Raudsepp on universaalne mängija, kes võib mängida mitmel erineval positsioonil. Tean ja tunnen teda Levadia ajast ning mul on tema liitumise üle Kaljuga hea meel."