Saaremaa kindlustas esikohta, Pärnu ja Selver kasutasid kodusaali eelise ära

Saaremaa VK kohtus võõrsil Jekabpilsi Lušiga ning pani maksma 3:1 (25:14, 25:19, 20:25, 25:18) paremuse. Saaremaa edukaimaks tõusis 22 punktiga (+18) Keith Pupart, 13 punkti (+7) lisas Javier Jimenez ja 12 (+7) Daniel Maciel. Saaremaa vastuvõtt oli 44%, rünnakuid lahendati 42-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 10, servipunkte 9 (13 viga). Jekabpilsi resultatiivseimad olid võrdselt 12 punktiga Janis Medenis ja Armands Abolins, vastuvõtuprotsendiks saadi 46, rünnakuprotsent oli 36, servil löödi 1 äss (11 viga) ja blokiga saadi 8 punkti, vahendab Volley.ee.

Pärnu VK oli kodusaalis samuti 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:15) parem Jelgava Biolarsist. Pärnu suurimad skoorijad olid Kristaps Platacs ja Andrei Gvozdev võrdselt 16 punktiga (+8 ja +15), 13 punkti (+4) lisas Ygor Duarte. Pärnu meeskonna vastuvõtt oli 62%, rünnak 51%, blokipunkte teeniti 14 (5 sulustamist sai kirja Eder Levi Kock) ja servil löödi 3 ässa ning eksiti 19 pallingul. Pärnul ei mänginud üks liidreid Taavet Leppik. Jelgava edukaimana panustas Karlis Pauls Levinskis 21 punkti (+9), Läti klubi vastuvõtt oli 50%, rünnak 42%, blokipunkte kogunes 6, servipunkte 3 (18 viga).

Kolmas mäng lõppes Selver Tallinna 3:1 (28:26, 17:25, 25:20, 25:17) võiduga RTU/Robežsardze üle. Oliver Orav oli Selveri meeskonna resultatiivseim, tuues 24 punkti (+16), 14 silma (+1) lisas Matej Šmidl ja Karli Allik 12 (+6). Selveri vastuvõtt oli 52%, rünnak 42%, blokist saadi 12 ja servil 8 punkti (eksiti 14 servil). RTU kasuks tõi Gatis Garklavs 18 punkti (+6), Riia klubi vastuvõtt oli 40%, rünnak 41%, blokiga teeniti 10 punkti, servil löödi 6 ässa ja eksiti 10 pallingul.

Liigatabelis on Saaremaal liidrina 53 punkti, järgneb Bigbank Tartu 46 punktiga. Kolmandaks tõusis tänase võiduga Selver, kel on punkte 40. Jekabpils on 38 punktiga neljas, Pärnu 30 puntkiga viies.