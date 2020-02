Nõmme Talikarsummil ujuti uued Eesti rekordid

Kuna Nõmme Spordikeskuse väliujulas on tegemist 50 m basseiniga, siis on see taliujumises täiesti omaette kategooria. Reeglina võisteldakse taliujumises 25 m avavee basseinis.

Meeste 50 m ujumises oli konkurents äärmiselt tihe, neli esimest mahtusid ühe sekundi sisse. Kiireima aja 27,07 sekundit ujus Rihard Viherpuu. Teisena lõpetanud Silver Hein kaotas talle 55 ja kolmandaks ujunud Rauno Pärg 83 sajandikuga.

Naistest võttis 50 m ujumises kindlama võidu ajaga 35,89 Kristiina Arusoo. Teise ja kolmandana lõpetanud Kathleen Hubner ja Merike Aifa kaotasid võitjale vastavalt 1,93 ja 7,96 sekundiga.

Kokku osales kahekraadises vees toimunud taliujumise võistlusel 40 vaprat meest ja naist.

Teateujumises osales 4 kolmeliikmelist tiimi, kus iga liige pidi ujuma ühe basseiniotsa ehk 50 m. Kolm kiiremat tiimi olid Taliujumise tipptase, Torpeedo ja Antsu Riho.