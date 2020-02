IAAF karmistab jooksujalatsitele esitatavaid nõudeid

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit World Athletics (WA, endine IAAF) avalikustas reedel jooksujalatsitele esitatavad uued nõuded. Rangema regulatsiooni taga on viimastel aastatel müüki tulnud uued jalatsimudelid, millest tuntuim on Nike Vaporfly, mis väidetavalt annavad neid kasutavatele jooksjatele ebaausa eelise teiste võistlejate ees.

Värsked nõuded reguleerivad küll tulevikus müüki tulevaid uusi mudeleid, kuid ei keelusta seniste jalatsite kasutamist, vahendab marathon100.com.

Esiteks keelab WA 30. aprillist nn. prototüüpide kasutamise võistlustel, see tähendab, et konkreetset jalatsit peab kõigil olema võimalik osta ning see peab olema enne kasutusele võttu vähemalt neli kuud avalikult saadaval.

Jooksusussi talla paksus ei tohi olla suurem kui 40 mm. Nike Vaporfly talla paksus on ca 3,5 cm ehk nimetatud jalats on ka edaspidi jooksurajale lubatud. Teine tootearendusest otseselt tulenev nõue kehtestatakse tallas kasutatavate tugevate plaatide kohta. Süsinikust plaadi talda integreerinud tossud on ka edaspidi ametlikult lubatud, kuid sellisest materjalist plaate tohib tallas olla vaid üks.