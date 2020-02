Laupäeval selguvad Tallinnas Kalevi Spordihallis sulgpalli Eesti meistrid. Meeste üksikmängus püüab oma 15. meistritiitlit Raul Must.

Must jõudis Eesti meistrivõistluste finaali võiduga Mihkel Laanese üle 21:14, 21:11. Meistritiitli nimel heitleb ta finaalis 19-aastase Karl Kertiga, kes poolfinaalis sai jagu Kristjan Täherannast 21:7, 21:18.

Meeste paarismängus püüavad oma kuuendat järjestikkus meistritiitlit Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner, kelle finaali vastased on Mihkel Laanes ja Mikk Järveoja.

Naiste konkurentsis on Kristin Kuuba mängleva kergusega jõudnud finaali, võites veerandfinaalis Hannaliina Piho 21:12, 21:7 ja poolfinaalis Ramona Üpruse 21:9, 21:10. Finaalis ootab ees tugevaim kodune konkurent Kati-Kreet Marran, kes poolfinaalis võitis Helis Pajustet.

Koos Marraniga mängides on Kuuba finaalis ka naiste paarismängus, kus nad on soosikud mängus Hannaliina Piho ja Sale-Liis Teesaluga. Kolmandat meistrikulda proovib Kuuba võita samuti segapaarismängus, kus laupäevane finaal Kalevi spordihallis on eelmise aasta finaali kordus. Kuuba ja Mihkel Laanes proovivad revanši saada kahe viimase aasta meistrite Kristjan Kaljuranna ja Hannaliina Piho üle.

56. Eesti meistrid sulgpallis selguvad Kalevi spordihallis laupäeval kell 12.00 algavates finaalides.