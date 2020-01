HC Tallinn täiendas ridu pikalt Soomes pallinud endise koondislasega

30-aastane endine koondislane jooksis esimese eestlasena platsile Meistrite liigas, kui esindas hooajal 2008/09 Kreeka klubi Doukase A.S.E. Tema karjäär jätkus Soomes, kus on nüüdseks esindanud Helsingi IFK, Turu IFK ja Grankulla IFK võistkondi. Soome SM-sarjas on mees visanud üle tuhande värava ning paikneb sellega liiga ajaloos koguni viiendal kohal.

"Kuna esimesed kuud on lapse arengus kõige põnevamad, siis võtsin vastu otsuse lõpetada käsipallikarjäär Soomes, kuna pärast tulevast hooaega poleks olnud plaani seal jätkata," rääkis äsja isaks saanud Toomla.

"Kui vaadata Eesti meistriliigale peale, siis oligi minu jaoks ainult üks loogiline valik. Kehrasse ja Põlvasse ma sõitma ei hakka, kuna mu elu ja töö on kõik pealinnas," selgitas endine koondislane klubivalikut. "Tallinnas on siiski vaid üks klubi, kes võitleb kevadel kõige kirkamate medalite eest. Mul pole õnnestunud veel ühegi klubiga tiitlit võita ning need faktorid saidki lõpuks otsustavaks."

Sten Toomla teeb uue koduklubi eest debüüdi juba laupäeval, kui HC Tallinn läheb Kehra Spordihoones Balti liigas vastamisi HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga.

"Eks homses kohtumises võib veel mõjuda asjaolu, et ma pole kaks kuud ametlikku mängu pidanud. Aga ega seal pingil nina nokkida ka mõtet pole. Mida varem pihta hakkan, seda varem saan võistkonda sisse sulanduda," kommenteeris 2013. aastal ka mõned kuud HC Kehrat esindanud pallur. "Ega seal midagi karta pole. Käsipalli põhiteadmised ja oskused ju selle ajaga kuhugi ei kao."

"Kui mõni koondise viiest vasakukäelisest mängijast peaks eemale jääma ja kodumaa kutsub, eks siis ikka läheks appi neile," vastas Toomla endale kohasel humoorikal moel tuleviku ja Eesti esindamise kohta. "Aga eks seal on tublid poisid ees, kes teevad piisavalt palju trenni."

"Minul on Sten meeles juba väiksest poisist peale, kui ta pidevalt Floras (praegune Kristiine Spordihall - toim.) palli taga ajas. Tema rahvusvahelised kogemused tulevad kindlasti meie noorele võistkonnale suureks kasuks. Sten on meile hetkel eriti vajalik täiendus, kuna esmaspäeval põlve vigastanud Enrico Antoni saatus on veel lahtine," sõnas HC Tallinna peatreener värske täienduse kohta. "Sten võib mängida nii sisemise, kui ääremängija positsiooni ning meil vedas, et ta just hetkel vabaagendiks sai. Mulle meeldib Toomla juures ka mõnus huumor, mis teeb temast meeskonna sisekliima jaoks kihvti mehe."