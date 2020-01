Hispaania politsei tabas kurjategijad, kes on Euroopa sportlasi varustanud dopinguaine EPO-ga. Politsei teatel pole kunagi varem nii suures koguses EPO-t konfiskeeritud kui nüüd.

Politsei konfiskeeris enam kui 850 kasutamiseks valmis EPO süstalt ning vahi alla võeti kuus inimest, vahendab Reuters.

Kõnealune dopinguvõrgustik on politsei teatel tegutsenud kümme aastat. Praegu on uurimine alles algusjärgus ja nüüd tahab politsei tuvastada, kes olid võrgustiku kliendid. "Uurimise käigus saame pika nimekirja võimalikest klientidest ja eeldatavasti on seal väga palju sportlasi, nii kohaliku kui rahvusvahelise tasemega erinevatelt spordialadelt," seisis Hispaania politsei pressiteates.

Senise dopinguvõrgustiku klientide uurimise tulemusel on blokeeritud pangakontosid Austrias, Slovakkias ja Küprosel.

Politsei teatel sai võrgustik keelatud ained tänu ühele enda liikmele, kes töötas Lõuna-Hispaanias dialüüsikeskuses ja võltsis seal dokumente. Pettuse abil omandatud aineid müüdi interneti vahendusel lehekülgedel, mis olid tõlgitud mitmetesse keeltesse. Politsei sõnul olid loodud ka leheküljed, millega püüti spetsiaalselt kliente Saksamaalt, Itaaliast ja Prantsusmaalt. EPO toimetati klientideni kullerifirmadega.