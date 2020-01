Eriolümpia sportlased 19 riigist kogunevad Rootsi Östersundi ja Aresse, et võistelda Rootsi rahvusvahelistel eriolümpia talimängudel. Ka Eesti on saanud esmakordselt kutse ja võistlustulle asuvad neli murdmaasuusatajat.

1.-4. veebruarini tervitavad Östersund ja Are rohkem kui 450 sportlast 19 riigist. Neljal päeval on tihe võistlusprogramm ja see on käesoleva aasta suurim spordipidu intellektipuudega sportlastele Rootsis.

"Meie sportlased on hästi ette valmistatud kodustest kasinatest lumeoludest hoolimata. Oleme korraldanud kolm treeningkogunemist, jaanuaris saime Tehvandil ka suusatada. Muul ajal oleme piirdunud imitatsiooni, jõutreeningu ja üldise kehalise ettevalmistusega," selgitas eriolümpia suusatreener Evelyn Himma.

Eestlastest osalevad: Sven Juškin (Kammeri kool), Jaanek Post (MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus), Cäroly Paatsi (Pärnu Kuninga tn Põhikooli vilistlane), Raul Krull (Räpina Aianduskool). Eesti sportlased osalevad 1 km ja 2,5 km murdmaasuusatamise distantsidel.

Mängud on jagatud kahe linna vahel: Ares on mäesuusatamine ja lumelaud ning Östersundis kiiruisutamine, iluuisutamine, murdmaasuusatamine ja räätsajooks.

Mängude peakorraldaja Gerda Nilsson tõstis esile räätsajooksu, sest see on lihtne spordiala, mis võimaldab eriolümpiasse tuua rohkem sportlasi. Ka 3.-4. märtsil Otepääl toimuvatel Baltimaade talimängudel on räätsajooks esmakordselt kavas.

Üks mängude põhieesmärke Rootsis on kaasata rohkem erivajadusega inimesi spordiklubide tegevusse. See on rahvatervise seisukohalt oluline, et luuakse head sportimisvõimalused intellektipuudega elanikkonnale. Rootsis on hinnanguliselt 100 000 intellektipuudega inimest. Neil on tihti halvem ligipääs terviseteenustele. Näiteks 52% intellektipuudega inimestest Rootsis on ülekaalulised.