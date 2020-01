Tondirabas alustati Eesti kurlingu meistrite selgitamist

Naistest asus täna tiitlikaitsjatena starti kapten Marie Turmanni võistkond, kes on kurlingu meistrivõistlustel võidutsenud viimased kaks aastat järjest. Tänases teise vooru mängus õnnestus võtta esimene võit, Triin Madissoni naiskond alistati 9:6.

"Kulda kellelegi siin kaela ei riputata," tõdes Turmann intervjuus ETV-le. "Iga mäng on oluline ja ka vastased on viimaste aastatega meile vaikselt väga palju järele jõudnud. Seega ma arvan, et tulevad põnevad mängud ja kindlasti peame endast parima andma, et võita."

Võitja selgub laupäevases finaalis. Kui see ei ole Turmanni naiskond, tuleb võitjaga laupäeval pidada veel ka EM-ile pääsuks kvalifikatsioonimatšid.

"Kui meie ei võida meistritiitlit, siis mängime laupäeval ühe ja pühapäeval vajadusel kaks mängu, et selgitada kolmest mängust parim, kes läheb järgmisel aastal Eestit Euroopa meistrivõistlustele esindama," lausus Turmann.

Meestest asuvad tiitlikaitsjad Karl Kukner, Tanel Toomväli ja Harri Lill seekord võistlema hoopis kapten Andres Jakobsoni tiimis.

"Eriti huvitavaks teeb selle asjaolu, et eelmise aasta finaalseerias mängis teine kapten meie vastu hoopis," ütles Lill.

"Tundub, et meie võistkond on nii tugevam. Ise olen otsustanud, et saan seda kasutada ka segapaari eestikateks ja MM-iks ettevalmistumiseks. Arvan, et nii on võistkonnale ja mulle endale isiklikult kõige kasulikum."

Meeste meister selgitatakse välja kahe võiduni mängitavas finaalis, millest kaks esimest peetakse laupäeval ja kolmas vajadusel pühapäeva hommikul.