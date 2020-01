Anthony: tahan karjääri lõpetada Portlandis

Anthony on käesoleval hooajal Portlandi eest 32 mängus keskmiselt kogunud 16,1 punkti ja 6,5 lauapalli. "Olen õnnelik, mulle meeldib see grupp mängijaid väga," sõnas kümnekordne all-star Portland Tribune'i vahendusel.

"Treenerid on minuga käitunud suurepäraselt. Räägime peaaegu iga päev teemadel, kuidas saaksin meeskonda ja nooremaid mängijaid aidata. Mulle on siin kõik meeldinud esimesest päevast saadik. Tunnen, et see on koht, kus tahaksin oma karjääri lõpetada," lisas Anthony.

35-aastase Anthony leping Portlandi kestab hooaja lõpuni, meeskond on läänekonverentsis 21 võidu ja 27 kaotusega kümnendal kohal. Viimane play-off'i viiv koht on kolme võidu kaugusel.