Täna algavad Eesti meistrivõistlused kurlingus

Eesti meistrivõistluste põhiturniiril mängivad kolm naiskonda ja kolm meeskonda. Naiste seas läheb tiitlit kaitsma Marie Turmanni võistkond. Meeste seas kaitsevad tiitlit Harri Lill, Karl Kukner ja Tanel Toomväli, kes mängivad sel aastal Andres Jakobsoni meeskonna koosseisus.

Eesti meistritiitli eest on võistlemas nii Eesti kogenud mängijad kui ka noorema põlvkonna esindajad. "Kurlingus on kasvamas uus põlvkond noori ja motiveeritud mängijaid, kes seavad endale kõrgeid sportlikke eesmärke ning kes juba on näidanud häid tulemusi ka tiitlivõistlustel," ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Eesti meistrivõistlused kurlingus toimuvad Tondiraba jäähallis. Võistkonnad mängivad omavahel kaks vooru, misjärjel toimub play-off.

Meeste meister selgitatakse välja kahe võiduni mängitavas finaalis, millest esimene mäng toimub laupäeval kell 14, teine mäng samal päeval kell 19 ja kolmas vajadusel pühapäeval kell 9.

Naiste meistrivõistluste finaal mängitakse esimese võiduni. Kui võitja ei ole Marie Turmanni võistkond, toimub Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioon Eesti meistri ja Turmanni võistkonna vahel, kuna viimane on Eestile kindlustanud koha 2020. aasta EM-i A-divisjonis.

Naiste finaal toimub laupäeval kell 14.00. EM-i kvalifikatsioonimängud mängitakse vajadusel laupäeval kell 19 ning pühapäeval kell 9 ja 14.