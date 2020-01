Jaanuaris jõudis kooliprojekt rohkem kui 500 lapseni

Kuu alguses jõudsid kooliprojekti treenerid Jõgevamaale Avinurme Gümnaasiumisse, kus nautis jalgpallirõõmu 58 last. Lääne-Virumaal külastati Porkuni Kooli, Roela Lasteaed-Põhikooli, Võsu Kooli ja Uhtna Põhikooli ning seal tegid külastustes kaasa vastavalt 35, 19, 35 ja 47 last. Harjumaal Vasalemma Põhikoolis proovisid erinevaid harjutusi ja mänge 30 õpilast ning Kose Gümnaasiumis, kus käisid abiks ka FC Kose treenerid, võttis näidistreeningutest osa 88 last. Raplamaal käis kooliprojekt külas Märjamaa Gümnaasiumis ning seal tegi jalgpalliga lähemalt tutvust 92 õpilast. Kahel korral põigati ka Läänemaale, kui Uuemõisa Lasteaed Algkoolis osales külastuses 67 ja Noarootsi Koolis 31 last.

Sel hooajal on septembrist kuni jaanuarikuu lõpuni kooliprojektist osa võtnud 2004 õpilast. Projekt alustas tegevust 2014. aasta sügisel ning sellest alates on koolikülastustes osalenud 32 613 last.