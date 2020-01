Seenioride karikavõistluste esimene etapp peetakse aprillis

Karikavõistluste eesmärgiks on pakkuda 45+ vanuseklassi endistele mängijatele ja harrastajatele sportimisvõimalust väikese võistlusmomendiga. Sel aastal on turniiril lubatud osaleda mängijatel, kes on sündinud 1975. aastal või varem. Lisaks tohib võistkonda registreerida kaks mängijat, kes on sündinud aastatel 1976–1980.

Seenioride karikavõistlustel peetakse etapid ühepäevaste turniiridena ning paremusjärjestus pannakse paika etappidel teenitud punktide põhjal.

Esimene etapp toimub 11. aprillil EJL-i jalgpallihallis, teine turniiripäev leiab aset 6. juunil Kotka kunstmurustaadionil. Kolmas etapp peetakse 12. septembril Sportland Arenal.

Karikavõistluste väliselt on plaanis korraldada ka üks etapp sisetingimustes, kuid selle toimumisaeg ja -paik on hetkel lahtised.

Seenioride 2020. aasta karikavõistluste etapid:

I etapp – 11. aprill kell 10.00 EJL-i jalgpallihall

II etapp – 6. juuni kell 13.30 Kotka kunstmurustaadion

III etapp – 12. september kell 10.00 Sportland Arena