Hollandi koondise ründaja karjäär jätkub Tottenham Hotspuris

Jose Mourinho juhendatav Tottenham ei avalikustanud üleminekutasu, kuid väljaande The Guardiani andmetel on see 30 miljonit eurot.

2025. aastani kehtiva lepingu sõlminud Bergwijn on tulnud PSV-ga kolm korda Hollandi meistriks, 149 mänguga on kirjas 31 väravat. Hollandi koondises on ta mänginud üheksa korda.