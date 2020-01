Vigastusega enam kui aasta eemal olnud odaviskaja naasis võimsa sooritusega

22-aastane odavisketalent võistles viimati 2018. aasta septembris, kui vigastas küünarnukki ja käis operatsioonil. Potchefstroomis 16-kuulise võistluspausi lõpetanud Chopra näitas head viskekindlust, sest veel kahel korral lendas piik üle 82 meetri.

"Tunnen end tagasi võistlustuhinas superhästi. Tänu kõigile heade soovide ja minu alatise toetamise eest," kommenteeris hindu sotsiaalmeedias.

Mulluses maailma hooaja edetabelis oleks Chopra võidutulemus andnud Magnus Kirdi, leedulase Edis Matuseviciuse, Taiwani esindaja Chao-Tsun Chengi ja kolme sakslase (Johannes Vetter, Andreas Hofmann, Bernhard Seifert) järel seitsmenda koha.

2016. aasta juunioride maailmameistri Chopra isiklik tippmark 88.06 pärineb 2018. aasta augustist ja toona andis see aasta edetabelis kuuenda koha.

