Lõppvooru esitati kokku viis kandidaati, kelle vahel said riikide esindajad valida parima sportlase. Eestipoolse kandidaadina pääses lõppvooru Stefan Arand, kes tuli hooajal 2019 kaatrite klassis Offshore 3J maailmameistriks, ringrajapaatide GT-30 klassis Euroopa meistriks ja MM-il hõbemedalile.

Arandi kõrval olid veel nominentideks jetisportlased Emma-Nellie Ortendahl Rootsist ja Daniel Svae Andersen Norrast, ringrajasportlased Tuukka Lehtonen Soomest ja Laura Lakovica Lätist. Kõigil nominentidel oli ette näidata tiitlivõistluste medalid möödunud hooajast.

"Oli väga keeruline otsustada ja meie jaoks sai põhiliseks argumendiks see, et Stefan suutis võita medaleid nii ringrajapaatidel kui ka Offshore kaatritel. Need on kaks absoluutselt erinevat kategooriat ja olla mõlemas edukas, näitab, kui talendikas on sportlane," kommenteeris valimisi Soome esindaja, kahekordne paatide F-1 maailmameister Sami Selio.