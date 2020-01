ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub veerandfinaalis maailma 3. reketiga

Esimese eestlasena Austraalia lahtistel veerandfinaali jõudnud 24-aastase Kontaveidi ja neljandat korda Melbourne'is kaheksa parema seas mängiva 28-aastase Halepi matš on kavas peaväljaku esimese mänguna, mis algab Eesti aja järgi kell 2.

Kontaveit on varem Halepiga kahel korral mänginud ja pole seni settigi võitnud, kuid mõlemad kohtumised olid 2017. aastal, kui Kontaveit oli alles läbimurret tegemas. Kõva kattega väljakul on nad mänginud korra – nende esimene omavaheline mäng oli Miamis, kus Halep jäi peale 6:3, 6:0.

"Ta on väga järjepidev, mängib kaitses väga hästi, eksib väga vähe. Ta suudab vastase agressiivseid lööke tagasi enda poolt rünnakuks muuta. Kindlasti väga raske vastane," kirjeldas Kontaveit tulevast vastast. "Ta on maailma edetabelis nii kõrgel ka ja mängib edukalt slämmidel – kindlasti raske vastane. Minul suurt pinget selle mänguga peal ei ole, saan oma agressiivset mängu mängida ja olen valmis selle jaoks."

"Kontaveit – ma ei mäleta, kas me oleme koos mänginud. Ilmselt ühe korra oleme," meenutas Halep pressikonverentsil. "Ta on tugev! Aga ma olen siin, et nende väljakutsetega silmitsi seista, mis mul on. Ma ei ole lähe mängima negatiivsete mõtetega, vaid lähen oma parimat andma. See on kõik, millele ma keskendun."

Senine teekond tänavustel Austraalia lahtistel:

28. asetatud Kontaveit alistas avaringis vähem kui tunniga 6:0, 6:2 korraldajate vabapääsmega põhitabelisse saanud austraallanna Astra Sharma (WTA 111.), sai teises ringis 6:2, 4:6, 6:1 jagu hispaanlanna Sara Sorribes Tormost (WTA 91.) ja tegi kolmandas ringis elu ühe parima mängu, kui oli vaid 49 minutit kestnud kohtumises kindlalt 6:0, 6:1 parem maailma seitsmendast reketist Belinda Bencicist. Kaheksandikfinaalis sai Kontaveit kaks tundi ja 42 minutit kestnud dramaatilises maratonmängus 6:7 (4), 7:5, 7:5 jagu Poola tõusvast tähest Iga Swiatekist (WTA 56.).

4. paigutusega Halep pole senisel turniiril settigi kaotanud: avaringis alistas ta 7:6 (5), 6:1 ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 49.), teises ringis 6:2, 6:4 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud briti Harriet Darti (WTA 173.), kolmandas ringis 6:1, 6:4 Kasahstani esindava Julia Putintseva (WTA 38.) ning kaheksandikfinaalis sai ta 6:4, 6:4 jagu 16. asetatud belglanna Elise Mertensist (WTA 17.).