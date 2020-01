Ungari kaotas Budapestis toimunud matši avaveerandi 1:3, kuid läks poolajaks 4:3 juhtima. Teise poolajaga õnnestus Hispaanial aga viigistada 9:9 ja lõpuks otsustas karistusvisete seeria, mille Ungari 5:4 võitis.

Ungari ja Hispaania kohtusid juba alagrupis ja ka siis oli tegemist väga tasavägise vastasseisuga, mis kulmineerus 11:11 viigiga.

Veerandfinaalis oli Ungari saanud jagu Venemaast 14:10 ja poolfinaalis Montenegrost 10:8. Hispaania oli kaheksa seas karistusvisete abil 10:9 üle tiitlikaitsjast Serbiast ja poolfinaalis Horvaatiast 9:8.

Pronksikohtumises alistas Montenegro Horvaatia 10:9.

Euroopa meistriks kroonitud Ungari lõpetas aga pika võidupõua, sest nende eelmine tiitel jääb enam kui 20 aasta tagusesse aega ehk aastasse 1999. Eelmisel korral piirduti lausa kaheksanda kohaga, seejuures enne seda jäädi viimati medalita 1991. aastal.

Hispaania on küll meeste veepallis olümpiavõitja (1996) ja kahekordne maailmameister (1998, 2001), kuid Euroopa meistri tiitel on neil seni saavutamata. Kolmel korral on kaotatud finaalis.

Mullu maailmameistriks kroonitud Itaalia veepallikoondis võitis seekordsel EM-il vähemalt kolmeväravalise eduga kõik kolm alagrupimängu, aga kaotas kaheksa hulgas Montenegrole 8:10.