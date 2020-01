Säilinud materjalid on küll kaunis lünklikud. Hästi on esindatud 1970. aastad, veidi leiab reklaame 1990. aastate esimesest poolest. Kõige rohkem on ERR-i fonoteegis säilinud 1974. aasta raadioreklaamid. Sel ajal lavastas neid valdavalt Härmo Saarm, kes koolitab raadiohääli tänase päevani.

Esimeses, 1974. aasta helinäites reklaamivad raadiohääled Marje Lenk ja Jaan Rommot "Salvo" võimlemisrulli, seejärel kutsuvad Rommot ja Endel Padrik hokitarvikuid ostma.

Järgnevalt kõlab paar näidet sellest, kuidas spordilotot 1974. aastal inimestele atraktiivseks tehti. Näitlejad on Endel Padrik, Igor Kurve, Vello Viisimaa ja Väino Aren.

Peatume ka 1980. aasta Lake Placid'i taliolümpia raadioprogrammil, mida vedasid Rein Küttim ja Harri Matskin. Reklaami lugesid Helgi Ilo ja Endel Nõmberg.

1990. aastal kõlasid eetris juba oluliselt tempokamad ja "läänelikumat laadi" spordireklaamid. R2 üks esindushääli Koit Raudsepp kutsub Kaarlisse tennist mängima. Kuku raadio hääl Lauri Saatpalu aga korvpalli kaugeviske võistlustele.

Viimases reklaamis innustab Marje Lenk 1976. aastal lapsevanemaid oma võsukestele jäähokivarustust muretsema.

Muhedat kuulamist!