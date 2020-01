Islandil võistlesidki Raul Musta järel rahvusvahelisse tippu pürgivad Karl Kert ja Mihkel Laanes. Mõlemal õnnestus teha hea võistlus ja jõuda täiskasvanute klassis senise parima tulemuseni, lõpetades võistluse 9. koha jagamisega.

Laanes pidi turniiri alustama kvalifikatsioonivõistlusest, kus tuli põhiturniirile pääsuks alistada kolm vastast. Esimeses kahes ringis alistas Laanes järjepanu kaks kohalikku mängijat ning otsustavas kohtumises rootslase Jesper Borgstedti 21:19, 22:20. Põhivõistluse avakohtumises oli Laanese vastane noor Hispaania mängija Ernesto Baschwitz, kelle alistamiseks läks vaja kolme geimi – 21:10, 15:21, 21:11. Kaheksandikfinaalis tuli Eesti mängijal jõudu katsuda kogenud taanlase Sören Toftiga, kes maailma edetabelis olnud ka 150. kohtadel. Tugeva sulgpallitraditsiooniga Taani esindaja panigi oma kogemused ja mängukindluse maksma ning pääses veerandfinaali tulemusega 21:11, 21:11.

19-aastane Kert pääses maailma edetabeli koha alusel otse põhiturniirile ja kohtus seal eakaaslase Rasmus Skovborgiga Taanist. Kert võitis kohtumise 23:21, 21:15, kuid oli seejärel sunnitud võistluse katkestama ning andma kaheksandikfinaalis loobumisvõidu.

Eesti juunioride koondise paremik mängis samal ajal Rootsis juunioride Euroopa karikaetapil ja kuni 17-aastaste vanuseklassi Euroopa karikaetapil. Juunioride seas näitasid head mängu Catlyn Kruus ja Ramona Üprus, kes naiste paarismängus võitlesid end poolfinaali. Esimestes kohtumistes võitsid eestlannad Rootsi ja Venemaa paare. Veerandfinaalis käis jõud üle Hispaania duost Lucia Rodriguezist ja Ania Setienist 21:17, 21:19. Poolfinaalis kohtuti Venemaa paari, valitseva U-17 vanuse Euroopa meistrite, Anastassia Bojaruni ja Aljona Jakovlevaga. Just see paar lõpetas sügisel U-17 EM-il Kruusi ja Üpruse teekonna toona veerandfinaalis. Seekordne kohtumine kujunes senistest vastasseisudest tasavägiseimaks, kuid napi võidu said siiski veel vastased numbritega 21:18, 22:20.

U-17 vanuseklassis jäi noormeeste üksikmängus Mario Kirisma jagama 64 mängija konkurentsis 5. kohta. Veerandfinaali jõudnud Kirisma võitis esmalt Hispaania ja Šotimaa mängijaid ja seejärel 16 parema seas prantslase Titouan Hoareau 21:16, 21:18. Veerandfinaalis tuli allajäämine teisele prantslasele Tino Daoudalile 19:21, 16:21.