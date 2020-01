Eesti sulgpallur jõudis Islandil põhiturniirile

Avaringis polnud kvalifikatsiooniks kaheksanda asetuse saanud Laanesel probleeme, islandlane Kristjan Adalsteinsson teenis tema vastu geimides vastavalt 8 ja 12 punkti ning kohtumine sai otsa 24 minutiga. Eesti mehe teine vastane oli samuti kohalik sulgpallur, kuid matš Daniel Johannessoni vastu venis juba kolmegeimiliseks ja kolmveerand tunni pikkuseks. Laanes võitis esimese geimi 21:17, kuid teises jäi peale 23-aastane islandlane 21:18. Otsustav kolmas lõppes 21:16 Laanese kasuks.

Edasipääsu otsustanud kolmas kohtumine 18-aastase rootslase Jesper Borgstedtiga vältas 29 minutit ja kaks geimi ning mõlemas geimis oli heitlus tasavägine. Laanes võitis esimese geimi 21:19 ja teise 22:20. "Vastas oli noor Rootsi poiss. Olin ründavam pool, aga pidin kohtumise käigus taktikat muutma," ütles Laanes. "Ründamise asemel tuli hoopis kaitses istuda ja palli mängus hoida. Mängisin ümarat mängu ja lõpuks see tõigi edu. Aga raske oli, jalad on praegu päris valusad," lisas Eesti edetabeli neljas mees vahetult pärast õhtule saamist.

Põhiturniiri esimeses voorus reede pärastlõunal on Laanese vastaseks samuti kvalifikatsiooniturniiri sõela läbinud 18-aastane hispaanlane Ernesto Baschwitz.

Teine meeste üksikmängus kaasa tegev eestlane Karl Kert (Veeriku Badminton) oli kvalifikatsioonitabeli esimese paigutusega, kuid tema neljapäeval mängima ei pidanudki, sest pääses tänu loobujatele otse põhitabelisse. Seal on Eesti edetabelis Raul Musta järel teisel kohal paikneva 19-aastase Kerti vastane eakaaslasest taanlane Rasmus Skovborg. Asjade ideaalsel kulgemisel võiksid eestlased omavahel kokku saada poolfinaalis.

Naiste üksikmängus ei pidanud Eesti edetabelis kolmandal kohal paiknev Helis Pajuste (Triiton) kvalifikatsioonis osalema, tema esimeseks vastaseks on reedel Sigridur Arnadottir (Island). Laanes ja Kert löövad Islandi pealinnas kaasa ka meeste paarismängus, kus eestlaste esimene vastane on kohalik paar Kristjan Adalsteinsson – David Orn Hardarson.