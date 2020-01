Austrias Grazis peetavatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel selguvad reedel parimad paarissõidus. ERR-i spordiportaali otseülekanne paarissõidu vabakavast algab kell 20.25. Otseülekande kommentaatorid on Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender. Telerist saab ülekandeid vaadata kanalilt ETV+, kus on võimalik valida eesti- ka venekeelse kommentaari vahel.

Paarissõidus Prantsusmaa paar Vanessa James ja Morgan Cipres tiitlit kaitsma ei tulnud. Lühikava järel on kolmikjuhtumine Venemaal – esikohal on Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski 82,34 punktiga, teisel kohal Darja Pavljutšenko ja Deniss Hodõkin 74,92 punktiga ja kolmandal kohal Jevgenia Tarassova ja Vladimir Morozov 73,50 punktiga. Maailmarekord kuulub paarissõidus kahe kava kokkuvõttes 234 punktiga Hiina tippudele, kuid kaks Venemaa paari on jõudnud nendele numbritele üsna lähedale.